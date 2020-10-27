83 yaşında ve tek akciğeri olan Papa, Koronavirüs salgını boyunca nadir maske taktığı için tepki çekti

T24 Dış Haberler

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca nadir maske taktığı için "kötü bir örnek oluşturmakla" eleştirildi. 83 yaşında ve tek akciğeri olan Papa'nın risk grubunda olduğu hatırlatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 83 yaşındaki Katolik Kilisesi lideri, salgın süresince maskeyle yalnızca 2 defa görüldü. Papa'nın geçen hafta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le Vatikan'da yaptığı görüşmede ikisi de maskesiz bir şekilde kameralara yansıdı.

Papa Francesco geçen hafta Roma'da katıldığı bir etkinlikte salgının başında beri ikinci defa maskeyle görüldü. Öte yandan etkinlikten bir sonraki gün Papa, Vatikan'da maskesiz bir kalabalığın içinde el sıkışırken ve yakın temas sohbet ederken görüldü. Papa'nın çevreden aldığı eleştiriler arasında "Bir Hristiyan olarak doğru örnek teşkil etmesi gerekirdi" ifadeleri yer aldı.

83 yaşındaki Papa Francesco'nun yaşının dışında gençken bir sağlık sorunu nedeniyle tek akciğerini aldırması da Katolik Kilisesi liderini risk grubuna sokuyor.

Vatikan'daki Koronavirüs yönetmeliğine göre, kapalı alanlarda ve sosyal mesafenin korunamayacağı açık alanlarda maske takmak zorunlu. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Vatikan şu ana kadar 27 Koronavirüs vakası tespit edildi.