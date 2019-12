83. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu...

T24

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, ABD'nin Los Angeles kentindeki Kodak Tiyatrosu’nda sahiplerini buluyor.Tören her zaman olduğu gibi Kırmızı Halı seremonisi ile başladı. Kırmızı Halı'dan ilginç notlar şöyle:'Winter's Bone' ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan 20 yaşındaki Jennifer Lawrence, ilk defa katıldğı törende olmanın çok güzel oluğunu ve çocukluğundan beri bunu hayal ettiğini söyledi. Lawrence gecenin en güzel isimleri arasındaydı.En genç aday, 14 yaşındaki Hailee Steinfeld 'True Grit'teki performansıyla büyük övgü almıştı. Geceye ailesiyle gelen Steinfeld, geleceğini parlak olduğunu düşündüğünü söyledi ve ''Acelem yok, doğru projelerle yolculuğun tadını çıkaracağım'' dedi.Aday olmasa da 'Black Swan'deki rolüyle iyi eleştiriler alan Mila Kunis kıyafetiyle gecenin en seksi aktrisleri arasındaydı. Kunis, rolü için yönetmen Darren Aronofsky ile SKYPE'da anlaştığını da söyledi.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylarından Amy Adams, favorisinin Melisa Leo olduğunu söyledi. Adams, 'MTV kızı gibi değil Hollywood yıldızı gibi görünüyorsun' yorumlarına da 'kendimi cennette gibi hissediyorum' diye cevap verdi.Melissa Leo, ''Kolay karakter oynamak istemez misiniz?'' sorunusna katılmıyorum, ''her kadının iki yüzü var'' diye cevap verdi.'The Social Network' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan Jesse Eisenberg, ''İlginç bir tecrube ama burada olmak benim için bir onur'' dedi ve Facebook'ta durumuna törende olduğunu yazmadığını söyledi ve ''keşke yazsaydım'' diye espri yaptı.Geceye katılan isimlerden Kevin Spacey, Annette Bening'i desteklediğini ve onun muhteşem bir oyuncu olduğunu söyledi.Annette Bening, ise isminin gündeme gelmesiyle ilgili herkese teşekkür etti ve filmdeki rol arkadaşlarına övgülerde bulundu: ''Julianne Moore'un oyunculuğuna aşık oldum. Filmde de ona aşık olmuştum zaten.''Mark Wahlberg, 'The Fighter'ın aldığı eleştirler ve gişesi için herkese teşekkür etti ve ''Sadece oyuncu olarak değil prodüktör olarak da onlarla - Christian Bale, Melissa Leo, Amy Adams - çalıştığım için çok şanslıyım'' diye ekledi.Gecenin favorilerinden Natalie Portman ise şöyle konuştu: ''Gerçekten bu inanılmaz bir an. Filmi bu kadar beğenmesi muhteşem bir şey. Çok zor ve harika bir çalışma süreciydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Darren ile çalışmak harikaydı.''Bir diğer favori Christian Bale ise, ''Bazı filmlerin reklamı yapılmıyor, bazı filmler unutuluyor ama o filmler de aday olanlar kadar saygıyı hak ediyor'' diye konuştu.Gece sunucular James Franco ve Anne Hathaway'in şovuyla başladı. Ödüllerde ilk sunumu ise Tom Hanks yaptı. Hanks, sanat ve görüntü yönetmeni kategorilerinde kazananları açıkladı.Tom Hanks'ten sonra sahneye efsanevi oyuncu Kirk Douglas çıktı. Douglas, En İyi Yardımcı Kadın Oscar'ını sunmadan önce Anne Hathaway'e döndü ve ''İnanılmaz güzelsin, benim zamanımda neredeydin sen?'' dedi.En İyi Erkek Oyuncu: Colin Firth (The King's Speech)En İyi Yönetmen: Tom Hooper (The King's Speech)En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Melissa Leo (The Fighter)En İyi Orijinal Senaryo: David Seidler (The King's Speech)En İyi Görüntü Yönetimi: Inception - Wally PfisterEn İyi Animasyon: Toy Story 3En İyi Animasyon (Kısa Metraj): The Lost ThingEn İyi Kısa Film: God of LoveEn İyi Şarkı: Randy Newman, If I Rise - 127 HoursEn İyi Kurgu: The Social Network Angus Wall ve Kirk BaxterEn İyi Ses Montajı: Inception, Richard KingEn İyi Kostüm: Alice in Wonderland, Colleen Atwood