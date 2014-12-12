81 yaşındaki Çinli büyükanne skydiving yaptı!

81 yaşındaki Çinli büyükanne oğlunu görmek amacıyla gittiği Avustralya ’da skydiving (hava dalışı) yaptı. Min Deyu adlı kadının, görüntüleri internette yayınlanan görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Telegraph’ta yer alan habere göre, “skydiving’e aşık olduğunu” söyleyen Çinli büyükanne, fotoğraflarda gülümserken görülüyor. Kendisiyle aynı anda atlayan sporseverleri şaşırtan Deyu, profesyonellerden yardım aldı. Dünyanın en yaşlı skydiving yapan kadını unvanına ise 103 yaşındaki Brezilyalı Aida Mendes sahip.