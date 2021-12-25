81 ilde zincir marketlere denetimler başladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un önceki gün yaptığı “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek” yönündeki açıklamasının ardından bakanlık birimleri 81 ilde sahaya indi. Denetimler 81 ilde eş zamanlı olarak başladı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve ekibi Ankara’da gazetecilere denetimlerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak anlattı. Market denetiminde ekipler, yağ, un, makarna, bakliyat, meyve sebze, temizlik ürünleri başta olmak üzere vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu ürün gruplarında fiyatları inceledi. Ürünlerin geliş fiyatlarıyla satış fiyatları, raf fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına bakıldı.

Adnan Benli, fahiş fiyat başta olmak üzere yönetmeliğe aykırılıklar durumunda 2021’de her bir ürün için en az 10 bin 900, en çok 109 bin lira ceza uygulandığını belirterek, yeni yılda bu cezaların yeniden değerleme oranında artarak alt sınırın 14 bin 860 liraya, üst sınırın da her bir ürün için 143 bin 860 liraya çıkacağını açıkladı. Şikâyetler üzerine denetim yaptıklarını belirten Benli, haksız fiyatlar konusunda vatandaşları ‘Haksız Fiyat Mobil Uygulaması’ ile ‘Alo 175 Tüketici Hakları’ ya da doğrudan ticaret il müdürlükleri aracılığıyla şikâyet etmeye çağırdı.

GPD Başkanı: Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç da süreci şöyle değerlendirdi:

“Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor.”