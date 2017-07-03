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81 ilde 28 bin personelle motosiklet denetimi

İlk kez 81 ilde trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama başlatıldı

03 Temmuz 2017 12:03

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 27 bin 687 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştiriliyor. Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde kurulan 4 bin 381 noktada, ekiplerce şüpheli görülen motosikletler denetleniyor. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama başlatıldı.

Sabah 08.00'de başlayan ve geç saatlere kadar sürmesi planlanan uygulamaya, emniyet ve jandarmadan 7 bin 483 ekipte görevli 27 bin 687 personel katılıyor.

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