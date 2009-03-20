81 il valisinin 12'si imam hatip kökenli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kütahya'da, bir televizyon kanalının Türkiye'deki valilerin yarısının imam hatip kökenli olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatarak, sert konuşmuştu. Başbakan şunları söylemişti: "Ben kendim imam hatip mezunuyum ama asla böyle bir arayışın içerisinde olmadım. Ehliyet ve liyakatten hareketle bizler atamalarımızı yaparız. Velev ki imam hatip kökenli olsun. Gidip siyasalı bitiriyorsa, hukuk bitiyorsa, valilik yapma ehliyet ve liyakatine sahipse bu seni niye rahatsız ediyor? Neden? Onlar bu ülkenin çocukları, evladı değil mi?" dedi. Bu sözlerinin ardından yine boykot çağrısında bulundu.Konuya ilişkin son noktayı İçişleri Bakanı koydu. İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:Mevcut valilerin 55'i siyasal bilgiler fakültesi, 26'sı ise hukuk fakültesi çıkışlı. Halen görev yapan 81 il valisinden 69'u genel lise, 12'si imam-hatip lisesi mezunu.Valilerin 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ve 5442 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla atandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:''657 sayılı kanunun istisnai memuriyetlere ilişkin 59'uncu maddesi gereğince, memuriyete atanma genel şartlarını taşıyan her Türk vatandaşı vali olarak atanabilir, ancak mevcut il valilerinin tamamı kaymakam kökenlidir. 2006 yılında yapılan yasal düzenlemeye göre, kaymakamların vali olarak atanabilmesi için 1. sınıf mülki amiri olmaları, başka bir deyişle en az 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları ve olumlu sicil almaları gerekmektedir.Mevcut valilerin 55'i siyasal bilgiler fakültesi, 26'sı ise hukuk fakültesi mezunudur.Kaymakam olabilmek için üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak şartı aranmakta ve merkezi sistem ile yapılan sınavı kazanmak gerekmektedir.Valiler mezun oldukları ilkokul, ortaokul ve liselere göre değil, bilgi, birikim, ehliyet ve liyakatlerine göre atanmaktadır. Halen görev yapan 81 il valisinin 69'u (yüzde 85,2) genel lise, 12'si (yüzde 14,8) ise imam-hatip lisesi mezunudur.''