80'lerden çıkıp gelen sergi: Tek ve Çok...

1955 yılından 1995’e kadar olan zamanı kapsayan bir araştırmayı temel alarak Türkiye’de çeşitli eşyaların üretim ve dolaşımı üzerine odaklanan ‘Tek ve Çok’ sergisi 6 Eylül’de SALT’ta açılıyor.

ArtfulLiving'de yer alan habere göre, bu zaman aralığında Türkiye’de adım adım gerçekleşen sanayileşme ve ilerleyen üretimi, endüstri ürünlerinin ilk kez yaygınlaştığı 1980’li yıllarda dolaşımda olan ve herkesin kullandığı nesneler üzerinden inceleyen sergi; Türkiye’nin yakın tarihi, ekonomisi ve bunların toplum üzerindeki etkisini üretim ortamına bakarak yorumluyor.

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, hazır giyim, tekstil, gıda, züccaciye ve temizlik endüstrilerinden objelerin sergilendiği ‘Tek ve Çok’ 13 Kasım tarihine kadar SALT Galata’da görülebilecek.