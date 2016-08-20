T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

80'lerden çıkıp gelen sergi: Tek ve Çok...

'Tek ve Çok' sergisi, 6 Eylül’de SALT’ta açılıyor

20 Ağustos 2016 23:26

1955 yılından 1995’e kadar olan zamanı kapsayan bir araştırmayı temel alarak Türkiye’de çeşitli eşyaların üretim ve dolaşımı üzerine odaklanan ‘Tek ve Çok’ sergisi 6 Eylül’de SALT’ta açılıyor.

ArtfulLiving'de yer alan habere göre, bu zaman aralığında Türkiye’de adım adım gerçekleşen sanayileşme ve ilerleyen üretimi, endüstri ürünlerinin ilk kez yaygınlaştığı 1980’li yıllarda dolaşımda olan ve herkesin kullandığı nesneler üzerinden inceleyen sergi;  Türkiye’nin yakın tarihi, ekonomisi ve bunların toplum üzerindeki etkisini üretim ortamına bakarak yorumluyor.

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, hazır giyim, tekstil, gıda, züccaciye ve temizlik endüstrilerinden objelerin sergilendiği ‘Tek ve Çok’ 13 Kasım tarihine kadar SALT Galata’da görülebilecek.

 

 

 

ETİKETLER

Tek ve Çok sergisiSalt Galata80 lerekonomiözel sektör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24