80‘ler jean‘lerle geri döndü

En sevdiğimiz moda dönemi 80’ler geri döndü. Hem de hayatımızda giymeyi en çok tercih ettiğimiz jean’lerle.



Vatan gazetesinin haberine göre , birçoğumuz için efsane yıllar olan 80’ler modası geri döndü.

Michael Jackson’un ilâh olduğu, TRT dışında bir kanalın olmadığı, okula siyah önlükle gidilen bir dönem... İşte bu efsane yıllar geri döndü... Birçoğumuz için efsane yıllardı 80’ler... Michael Jackson’un ilâh olduğu, TRT dışında bir kanalın olmadığı, okula siyah önlükle gidilen bir dönem... Ve belki de en sevdiğimiz moda dönemi 80’ler. İşte bu efsane yıllar geri döndü... Hem de hayatımızda giymeyi en çok tercih ettiğimiz jean’lerle.



Evet eski, güzel 80’li seneler... Modanın bugün bizim gözümüzde utanılacak durumda olduğu yıllar. İnsanların yırtık pantolonlarla gezdiği, batıda kemer sıkma politikalarının uygulandığı seneler. Şu sıralar kriz yine var ve o zamanın modası da geri gelmiş durumda. Neredeyse kapıdan geçerken bile sorun yaratan büyük boyutlu omuz vatkalarının ve siyah rengin yanında, şimdilerde yirmi senedir dolaptan çıkmamış gibi görünen jean’ler de giyiliyor.



Sihirli kelime “Destroyed”



80’li seneler bu ilkbahar ve yaz modasında en önemli konulardan biri. En fazla dejavu hissine eski jean’lerinize bakarken kapılırsınız. 2009’un jean modasından bahsederken “Moonwashed”, “Stonewashed” veya “Acidwashed” gibi kelimeler size yabancı gelmemeli, çünkü bunlar 20 sene öncenin jean modasında devrim yaratan kelimelerdi.

Açık dikişler, değişik yıkanmış veya hırpalanmış yüzeyi olan jean’ler tekrar geri geldi. Sihirli kelime “Destroyed” (hırpalanmış, hasar gömüş). Belirli yıkama teknikleri ile pantolonlar ve tişörtler bu görünüme kavuşuyor ve bu sezonun yaz koleksiyonlarına taze bir esinti getiriyor. Ve daha iyisi önümüzdeki sonbahar ve kış modalarında daha da çok kendilerinden bahsettireceğe benziyorlar. En çok klorla soldurulmuş görünümündeki, yıkama tekniğiyle üretilen, denim kumaşının neredeyse beyaza dönüştüğü jean’ler modayı etkileyecek. Mesela Closed markası bu sezon “Punkwashed” stilinde kuvvetli yıkanmış ve eskitilmiş pantolonlar sergiliyor. Kadınlar için elde yıkanmış, klorla soldurulmuş görünümünde beyaz lekeli pantolonlar ve hotpants üretti ki, bunlar 80’li senelerde neon renklerindeki “Big Shirts”lerde uygulanmıştı. Bugün bunlar eski Romalı askerlerin ayaklarındaki sandaletlere benzer sandaletlerle ve basit tişörtlerle giyiliyor. True Religion, Diesel ve Replay gibi jean markaları stonewashed efektinin bütün varyasyonlarını kullanıyor. Bazı pantolonların üzerlerine dikilmiş yamaları, diğerlerinin dizlerinde yırtıkları var.





Jean ceketler, yelekler ve montlar da vitrinlerde



Ama sadece 80’li senelerin yıkama teknikleri değil, aynı zamanda modelleri de, bu yıl yeniden kullanılıyor. Bunlardan en sık rastlananı da, o zamanların havuç pantolonları. Hatırlar mısınız? Belden geniş başlayıp, bacaklara ve dizlere daralarak inen formda, ayak bileği veya dizaltına kadar olanlar... Bunlar paçaları kıvrılarak giyilebiliyor ve omuzları büyük vatkalı, “oversize” ceketlerle çok hoş duruyor... En azından modacılar böyle söylüyor. Ama hepsinin bu kadar olduğunu zannediyorsanız, yanılıyorsunuz... 80’li senelerin görünüşünü tamamlamak üzere şimdi tekrar jean ceketler, yelekler ve montlar dükkanların vitrinlerine geri dönmüş durumda. Yaşasın 80’li seneler!





Yeni trend jean otomatları



Uçakta oturuyor, kahvenizi içiyor ve gazetenizi okuyorsunuz. Birden uçağınız turbülansa giriyor ve kahveniz kucağınıza dökülüyor. Eyvah, daha da kötüsü 2 saat sonra önemli bir görüşmeniz var... Sorun değil. Uçağınız alana indikten sonra, terminalde otomattan kendinize yeni bir jean alabilirsiniz... En azından moda markası Closed’un yeni vizyonu bu. Hamburglu moda firması, Floransa’da, jean satın alınabilen ilk otomatı tanıttı. Gelecekte bu cihazlar havaalanlarında ve tren istasyonlarında kola ve cips otomatlarının yanında yer alacak. Şu anda bu cihazlar sadece dikkat çekmek ve merak uyandırmak için kullanılıyor ve gerçek henüz biraz daha uzakta. Şirket jean otomatlarını önce büyük moda alışveriş merkezlerine koymaya planlıyor. Markanın satış alanının ortasında yer alacak olan pantolon otomatı, espri ve müşterilerin dikkatini çekme amaçlı. Kredi kartınızla, 149 Euro’ya bir Closed pantolonu otomattan alabilceksiniz. Yanılmamak için otomatın yakınında Closed mağazasında ölçülerinizi aldırabiliyorsunuz. Eğer istenen model, hâlâ üzerinize oturmuyorsa, çıkarken kasada iade edip, parasını geri alabiliyorsunuz.











