80'ler dönemi bitiyor

T24- 80'lerin ipodu walkman'in üretimi satışlarının ve popülerliğinin azalması sebebiyle Japonya'da durduruldu. Walkman'lerin üretimine bundan sonra sadece Çin'de devam edilecek.



Teknoloji devi Sony, satışlarının ve popülerliğinin giderek azalması nedeniyle efsane taşınabilir kasetçaları Walkman'in üretimini Japonya'da durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Japonya'da son ürün sevkinin bu yılın başlarında yapıldığı, başka Walkman üretilmeyeceği belirtildi.

Sony, bu ürünün imalatını ve satışını Japonya'da durdurmasına karşın, efsane taşınabilir kaset çaların üretimi, bazı elektronik fabrikalarının Walkman üretim lisansını elinde bulundurduğu Çin'de devam edecek.

Şirketin bu açıklaması, iPod gibi dijital müzikçalarların egemen olduğu bu pazarda bir devrin kapandığını gösteriyor.

1979'da satışa çıkardığından beri 220 milyondan fazla Walkman satan Sony'nin, son yıllarda satışları önemli ölçüde düşse de CD ve mini-disk çalarlarının üretimini durdurma planı bulunmuyor.