800'ü aşklın aydın ve yazardan HDP'ye destek açıklaması

"Başka bir hayatı hayal etme gücünü yitirmeden uyanmak vakti" diyen aralarında Oya Baydar, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Baskın Oran, Ragıp Zarakolu, Aydın Engin gibi yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçıların bulunduğu 803 aydın, Türkiye'nin demokratik geleceği ve barış için 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde HDP'yi destekleyeceğini açıkladı.

Basın açıklaması bugün yazar Oya Baydar, şair Yazar Fadıl Öztürk, şair yazar Önder Birol Bıyık, müzisyen Mervan Tan, şair Fatoş Salman ve yazar Samet Aydın'ın konuşmalarıyla 78'liler Girişimi'nde düzenlendi. Çağrı metninin Kürtçesi müzisyen Mervan Tan, Türkçesi ise şair Fatoş Salman tarafından okundu.

Şair Mazlum Çetinkaya, şair Erol Önder Bıyık, sanatçı Leman Sthen gibi isimlerin çağrıcısı olduğu ve 803 kişi tarafından imzalanan metinde şu ifadelere yer verildi:

“Biz aşağıda imzası bulunan yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçılar olarak;

- Eşitlikçi ve şiddetten uzak bir dille “barış”ı savunduğu için,

- Yasaklara karşı özgürlük dediği için,

- Kürt halkının kendi kaderini demokratik yöntemlerle tayin etmesi gerektiğine inandığımız için,

- İstisnasız bütün kültür ve inançlar üzerindeki, Aleviler ve Anadolu’nun kadim halklarının önündeki her türlü yasal ve şoven baskının son bulması için,

- Eğitimin çağdaş, laik ve anadilinde yapılması için,

- Yıllardır insanımızın hiç yaşama şansı bulamadığı “demokrasi” savunusu için,

- LGBTİ’li bireyler ve kadınlar üzerindeki cinsiyetçi yaklaşımın son bulması için,

- Evrensel hukuk ilkelerinin geçerli olduğu ve eşit yurttaşlık haklarının güvencesiyle birbirine bağlı bir toplum için,

“Her dilden, her renkten, her cinsiyetten, her inançtan seslerin küçük küçük ırmaklardan akarak buluştuğu bir ortak denize dönüşmesini umduğumuz bir siyasi partinin desteklenmesi gereğini düşünüyoruz. Mevcut siyasi ortamda 7 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ne destek vermeye ve gönüllü bir biçimde çalışmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”