800 yıllık kültür merkezi

Tekkeden dershaneye

Sivas tarihe kapı açıyor

Yüzyıllarca kervanlara, yolculara hizmet veren, Konya'daki Selçuklular'dan kalma tarihi Zazadin Han artık kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.Merkez Selçuk ilçesi Belediye Başkanı Adem Esen, Alaaddin Keykubat döneminde 1236 yılında yapımına başlanan ve 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde tamamlanan Konya'daki Zazadin Han'ın sosyal ve kültürel amaçlı kullanımlara açılacağını bildirdi.Selçuklu'ya bağlı Tömek köyü yakınlarındaki Zazadin Han'da 2007 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 210 günde tamamlandığını ve 25 Nisan 2008'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle açılışının yapıldığını hatırlatan Esen, şunları söyledi:"Konya-Aksaray kara yolunun 22. kilometresinde bulunan, 2 bin 500 metre kare kapalı alana sahip ve bin metre kare açık avlusu bulanan hanın restorasyonunu aslına uygun olarak gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlik içerisinde tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde tamamlandı. Tarihi hanın restorasyonu için 1 milyon 998 bin YTL harcama yapıldı. İnsanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı her türlü mekana sahip yapının restorasyonunun tamamlanmasının ardından, Konya'da gerçekleştirilen 11. Dünya Tarihi Kentler Konferansı'nın son gecesinde, piyanist Tuluyhan Uğurlu, 54 ülkeden gelen katılımcılara burada konser verdi. Yine 772 yıllık tarihi Zazadin Han'da Selçuklu Belediyesi ile Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfının ortaklaşa düzenlediği törende, 35 çiftin nikahı kıyıldı."Tarihi Zazadin Han'da bu tip etkinlikleri bundan böyle sivil toplum kuruluşları ve firmaların da yapabileceğini dile getiren Esen, "Konya'nın sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek, renk katacak her türlü etkinlik burada gerçekleştirilebilir. 2 bin 500 metre karelik kapalı alanıyla birlikte toplam 3 bin 500 metre kare alan sahip tarihi Zazadin Han'da konserler, toplantılar düzenlenebilir ve toplu yemekler verilebilir. Sivil toplum kuruluşlarından bu organizasyonlar için bir ücret talep edilmeyecektir" diye konuştu.Esen, kendilerine tarihi hanı kullanmak için birkaç firmadan talep geldiğini dile getirerek, "Etkinliklerin sosyal içerikli olması çok önemli. Düzenlenecek etkinlik Konya'ya bir şeyler katmalı" dedi.Tarihi Zazadin Han'da 7-8 Ekim 2008 tarihlerinde Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu düzenleyeceklerini anlatan Esen, "2 gün sürecek sempozyuma sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün de aralarında yer aldığı çok önemli konukların katılması bekliyoruz. Selçuklu dönemi sarayları, mimarisi, ticari yapısı, hanları ve yönetim birimlerine kadar birçok konu, çok sayıda profesörün katılımıyla anlatılacak" diye konuştu.Esen, sempozyuma Kayseri, Antalya ve Amasya belediye başkanlarının katılacağını da anlatarak, sempozyumun birinci günü akşam saat 20.00'de Türkülerle Türk Dünyası Konseri'nin verileceğini de sözlerine ekledi.Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya kara yolundan 5 kilometresinde Tömek köyü yakınında olan ve "Saadeddin Köpek Hanı" diye de anılan Zazadin Han, 1235-1236 yıllarında yapıldı.Güney cephede, kapalı mekana yakın bir yerde bulunan açık bölüm taç kapısı, beyaz ve açık kahverengi taşlarla yapılan Zazadin Han'ın güney cephenin inşasında, çok miktarda işlenmiş buluntu taş kullanıldı. Taç kapının hacimli kitlesi içinde, duvara oturmuş basamaklarla çıkılan ve zengin bir taş süslemeye sahip olan bir mescit yer alıyor.