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Yaşam

800 puan üzerinden 800 aldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün küçük oğlu Mehmet Emre Gül, ABD'de girdiği sınavda üstün başarı göstererek Harvard Üniversitesi'nde öğrenim gör

29 Haziran 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün Ankara TED Koleji’nden mezun olan küçük oğlu Mehmet Emre Gül (19), ABD’de girdiği sınavlarda üstün başarı göstererek dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi’nde eğitim görme hakkı kazandı.

Gül’e Harvard’ın dışında Columbia, Winston, Chicago ve MIT’den de teklif geldi.


Mehmet Emre, SAT (Scholastic Aptitute Test) sınavında 800 üzerinden 800 puan alarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Mehmet Emre’nin ağabeyi de doktora çalışması için ABD’deki Stanford Üniversitesi’ni tercih etmişti. Hayrünnisa Gül’ün yaz sonuna ABD’ye gitmesi bekleniyor. Bu arada Mehmet Emre Gül’ün de dün saat 19.00’da diplomasını alacağı TED Ankara Koleji’nin mezuniyet töreni Ankara’daki yoğun yağmur nedeniyle cuma gününe ertelendi.

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