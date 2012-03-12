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800 milyon insan bir damla suya muhtaç

BM tarafından hazırlanan raporlara göre yeryüzünde hâlâ 800 milyon kişi içme suyundan mahrum yaşıyor.

12 Mart 2012 19:04

 

T24 - Fransa'nın Marsilya kentinde 6. Dünya Su Forumu 12-17 Mart tarihleri arasında yapılacak. BM'nin raporlarına göre ise yeryüzünde hala 800 milyon insan içme suyundan mahrum yaşıyor.
 
Strasbourg - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin son anda katılmaktan vazgeçtiği Forum'un açılışı Fransa Başbakanı François Fillon tarafından yapıldı. Fillon, çok sayıda ülkeden hükümet lideri, bakan, sanayici ve STK yetkilisi önünde yaptığı açılış konuşmasında 2030 yılına kadar yeryüzünde her bireyin içme suyuna kavuşması için çalışılmasını istedi.
 
Forum için BM tarafından hazırlanan raporlara göre yeryüzünde hâlâ 800 milyon kişi içme suyundan mahrum yaşıyor. Yaklaşık 2.5 milyar insan ise temel tuvalet donanımına sahip değil. Ancak bazı uzman kuruluşlar bu rakmaların tam olarak gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Su konusunda BM genel sekreterliğine danışmanlık yapan "Aquafed" adlı kuruluşa göre dünya genelinde 3-4 milyar birey devamlı olarak su sahibi değil ve kalitesi "şüpheli" su tüketiyor.
 
Aynı kuruluş, çeşme suyu kullanan 3.8 milyar kişiden 1 milyarının günde, hatta kimi zamanlarda haftada sadece birkaç saat su kullanabildiğini belirtiyor.
 
 

2.5 milyar insan tuvaletten yoksun

 
 
İstatistikler yeryüzünde 2.5 milyar insanın tuvaletten yoksun olduğunu da göstermekte. Dünya Sağlık Örgütü ile UNICEF tarafından ortaklaşa hazırlanan bir rapora göre çoğu kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 1.1 milyar insan tuvalet ihtiyacını açık havada gideriyor. Büyük bölümü Asya kıtasında bulunan bu nüfusun 638 milyonluk bölümü Hindistan'da yaşıyor.
 
BM verileri kalkınmakta olan ülkelerdeki kullanılmış suların yaklaşık yüzde 90'ının hiçbir işlem görmeksizin nehirler, göller ve denizlere aktığını gösteriyor. "Solidarites Internationles" adlı kuruluşa göre sağlığa zararlı sular dünya genelinde insanların en önemli ölüm nedenini oluşturuyor ve çoğu çocuklar olmak üzere yılda yaklaşık 3.6 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.
 
 
 

140 ülke katılıyor

 
 
Dünya Su Konseyi'nin girişimi üzerine düzenli aralıklarla toplanan Dünya Su Forumu'nun Marsilya'daki randevusuna 140 ülkeden hükümetler, kurumlar, şirketler, dernekler ve yerel yönetimleri temsilen yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. 
 

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