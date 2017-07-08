800 lira ceza yiyen kamyon şoförleri vapur kullanmayı bıraktı

Yasak olmasına rağmen Sirkeci-Harem ve Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattını kullanmaya devam eden kamyonlar için iskele girişlerine Mobil Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) araçları yerleştirildi. Hattı kaçak kullananlara 800 TL ceza kesildi. Bu ceza sonrasında arabalı vapur hattında kamyon trafiği kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ağır vasıta şoförlerinin otoyol ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 200 TL vermek yerine Sirkeci-Harem arabalı vapur hattını kullanması uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyordu. Kamyon trafiği nedeniyle kilometrelerce sıra oluşmasından rahatsız olan sürücüler, durumu belediyeye bildirdi. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinlerini kaldırmıştı.

Akşam saatlerinde yasağı deldiler

Yasağın ardından bazı şoförler denetlemelerin az olduğu akşam saatlerinde arabalı vapurları kullanmaya devam etti. Bunun üzerine arabalı vapur iskelelerinin girişlerine Mobil Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) araçları yerleştirildi. Buna göre azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen N1 sınıfı motorlu taşıtlar hariç N2 ve N3 sınıfı kamyonet ile kamyonlara ceza kesilmeye başlandı. Ceza miktarı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde olduğu gibi 800 lira. Bu ceza sonrasında arabalı vapur hattında kamyon trafiği kesildi.

İDO itiraz etti

İDO avukatlarından Ömer Tosun, İBB UKOME Başkanlığı tarafından alınan karara uyulduğunu belirterek “Yasağın ardından belirtilen ağır tonajlı araçlar iskelelere alınmadı. Bunun yanında EDS araçları da denetim yapıyor. Ancak bu uygulamanın kaldırılması yönünde idari mahkemeye dava açıldı” dedi.

İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvuran İDO, dava konusu olarak “UKOME’nin kamu yararı gözetilmeden aldığı bu karar ile trafiğin çözümüne katkı sağlanmamış, küçük esnafın maliyetlerini artırmış, hukuk işletilmemiş ve ulaşım hakkı engellenmiştir. İDO’nun özelleştirilmesinden gelen hakları dikkate alınmamış ve ticari faaliyeti engellenmiştir” gerekçelerini gösterdi.