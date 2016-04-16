800 bin lira tazminat kazanan emekli albay: Bu karar ne bizim kayıplarımızı ne de özgürlüğümüzü geri getirecek

Balyoz ve Poyrazköy davaları kapsamında 3,5 yıl tutuklu yargılanan SAT Komandosu emekli Albay Ali Türkşen, devlete karşı açtığı tazminat davasını kazandı. 800 bin TL manevi tazminat hakkı kazanan Türkşen, mahkemede yaptığı savunmada, “Ben buraya sizin paranızı dilenmeye gelmedim" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından 3,5 yıl boyunca tutuklu yargılandığı Balyoz Davasından beraat eden emekli SAT Komandosu Albay Ali Türkşen, Poyarazköy davası kapsamında yapılan yargılamadan da beraat etmişti.

Türkşen aldığı beraat kararının ardından mağdur olduğu gerekçesiyle devlete manevi tazminat davası açtı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında Türkşen ve avukatı İbrahim Şahinkaya hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ali Türkşen, “Ben buraya sizden para dilenmeye gelmedim” diyerek konuşmasına başladı. Konuşması sırasında duygulanan ve gözleri dolan Türkşen, “Tutuklu kapısından tutuklu olarak bu salonlara çok girdim. bugün buraya avukatlarımla birlikte özgür bir şekilde vatandaş kapısından girmek için geldim” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme devleti Türkşen’e 800 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

‘Hiçbir anlamı yok’

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Türkşen 800 bin TL’nin hiçbir anlamı olmadığını söyleyerek, “Bu karar ne bizim kayıplarımızı geri getirecek, ne özgürlüğümüzü getirecek ne de ihanet edenleri ortaya çıkaracak. O yüzden hiçbir anlamı yok” dedi. Bu davalar yüzünden şehit olan arkadaşları olduğunu söyleyen Türkşen, “Kayıplarımız geri gelmedikten sonra 1 lira bile verse önemli değil. Kayıplar geri gelmedikten sonra, bu ihaneti yapanlar ortaya çıkmadıktan sonra 10 milyon bile verseler önemli değil” dedi. Yapılanları unutmayacağını söyleyen Türkşen, “Ben ne yapılan ihaneti unutacağım, ne de şehit olan arkadaşlarımı unutacağım” dedi.

1982’de girdiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kariyerinin büyük bölümünde SAT (Sualtı Taarruz) Komando subayı olarak görev yapan Türkşen, 1993’te Akdeniz’de 15 ton uyuşturucu yüklü Lucky-S gemisinin ele geçirilme ve 1996’da Türkiye’yi Yunanistan ile savaşın eşiğine getiren Kardak krizinde, kayalıklara Türk bayrağı diken timin komutanıydı. Kurmay albaylığa terfi ettiği yıllarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en gözde subayları arasına giren Türkşen, Poyrazköy ve Balyoz davası kapsamında 11 Şubat 2011’den 19 Haziran 2014’e kadar tutuklu kalmıştı. İki davada da beraat eden Türkşen, geçen yıl emekliye ayrıldı.