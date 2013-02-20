800 bin İstanbul'luya yol göründü

İstanbul’un en eski organize sanayi bölgelerinden İkitelli ve Dudullu Organize Sanayi Bölgeleri'nin taşınması için düğmeye basıldı. Yaklaşık 200 bin kişinin çalıştığı her iki bölgenin Trakya’da Ergene Havzası’na taşınması gündeme geldi. Proje, aileleriyle birlikte en az 800 bin istanbullu'nun büyük göçüne neden olacak.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, İkitelli ve Dudullu OSB’lerin şehir içinde kalmaları İstanbul’un trafik sorunlarını ağırlaştırırken, yarattığı çevre kirliliğiyle de vatandaşların tepkisini çekmesi İstanbul Valiliği’ni çözüm arayışına itti. İstanbul Valisi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu başkanlığında yaklaşık 1.5 ay önce yapılan toplantıda, iki bölgenin başka bir kente taşınması gündeme geldi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Nurettin Özdebir, İkitelli ve Dudullu’nun aşamalı olarak Ergene Havzası’nda inşa edilecek Islah OSB’lere taşınması önerisi getirdi.

Başkan Özdebir, Trakya Ergene Havzası’na kurulacak 7 Islah OSB arasında kalan araziye İkitelli ve Dudullu Organize Sanayi Bölgelerini taşımayı önerdi. İstanbul’da işgücü başta olmak üzere sanayinin üretim maliyetinin arttığına dikkat çekerek, taşınmanın hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de kenti rahatlatacağını vurguladı. Bu önerinin ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, konuyla ilgili çalışma yapması için İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı’yı görevlendirdi. Söz konusu iki bölgede doğrudan 200 bin kişi istihdam edilirken, aileleriyle birlikte 800 bin kişilik bir nüfusu içine alıyor.

Tekirdağ’da yer alan Ergene Havzası’nda sanayi tesislerinin yarattığı kirliliği önlemek için 7 tane ‘ıslah organize sanayi bölgesi’ kurulması planlanıyor. Ancak bu OSB’ler arasında boşluklar bulunuyor. OSBÜK Başkanı Özdebir, arada kalan bu boş arazilerin İkitelli ve Dudullu sanayisine tahsis edilebileceğini belirtirken, İkitelli’deki dökümcülerden başlayarak taşınmanın sağlanabileceğini söyledi. Bunun sanayici için de avantajlı olacağını ifade eden Özdebir, iş güvenliği kanunu ile getirilen yeni şartlara uyum sıkıntısının ortadan kalkacağı gibi sanayicinin üretim maliyetinin de düşeceğini savundu.

Ancak Ergene Havzası’nda yıllardır yaşanan kirlilik hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olurken, verimli bu topraklara yeni sanayi tesisleri yapılmasına ciddi itirazlar gelmesi bekleniyor