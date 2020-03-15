80 yaşındaki Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin: Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum, bir umut diye geldim ama olmadı

Hes Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi. Yıllardır tribüne geldiğini belirten Laçin maça alınmazken, "Bir umut diye geldim ama olmadı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'le mücadele önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiği Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen Muhittin Laçin, stada giremedi.

Yıllardır Kayserispor'u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" dedi. (DHA)