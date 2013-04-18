'Cindoruk, 1.5 yıldır 'bölünme Anayasası'na karşı' tepkilerini anlatıyor'

Yalçın Bayer-Hürriyet ( 18 Nisan 2013)

Cindoruk: Milli Anayasa Kurultayı’nı topluyoruz



Hüsamattin Cindoruk’la dün Halaskargazi Caddesi’nde karşılaştık. Basın Konseyi’nin aylık toplantısından çıkmıştı.

“23 Nisan Salı günü 14.00’te Ankara Yenimahalle’de, Nâzım Hikmet Spor Salonu’nda Milli Anayasa Kurultayımız var, bekleriz” dedi. 1960’da Yassıada’da Menderes’in ve bazı DP’li milletvekillerinin avukatlarından olan Cindoruk, 80 yaşında, 1.5 yıldan beri 200’e yakın il, ilçe ve hatta köylerde ‘bölünme Anayasası’na karşı’ tepkilerini halka anlattıklarını söyledi.

- Çalışmalarınızda kimler var?

Yekta Güngör Özden, Mümtaz Soysal, ben, Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Ali Topuz var... Kalabalık bir grup, profesörler, her partiden, bazı STK’lardan insanlar var. Geliyorlar, dinliyorlar görüş belirtiyorlar, kimse ülkesinin parçalanmasını istemiyor.

- Kurultayda ne olacak?

Anayasa’nın değişmez maddelerini, demokratik Cumhuriyet rejimi, parlamenter rejimi, 23 Nisan 1920 Meclisi’ni savunuyoruz... Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, 23 Nisan’da kim varsa, onu savunuyoruz. Türk milliyetçiliğini de savunuyoruz. Ama bunu etnik bir ayrımcılık olarak savunmuyoruz. Zaten bu Atatürk’ün tarifidir. Ne demişti; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlara Türk milleti denir.

- Atatürk ve Türklük...

Atatürk’ün ve Türklüğün, Anayasa’dan çıkarılmasına karşı bir direnç var, kurultaydan bu konuda kararlar çıkaracağız. Herkes konuşacak kurultayda.

- Başkanlık sistemi!...

Biz başkanlık sistemine karşıyız...

- Akiller...

Biz onlarla uğraşmıyoruz, bunu güncel bir mesele olarak görmüyoruz. O Akiller dediğiniz gelip geçici bir şey.

- Kurultay bildirisi olacak tabii...

Tabii ki... Bu bildiriyi kamuoyuna açıklayacağız, partilere, Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a göndereceğiz...