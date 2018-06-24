80 yaşındaki babasını sandığa sırtında götürdü

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde oturan Mevlüt Top, babası İbrahim Top’u (80) sırtında taşıyarak, oy kullanacağı sandığa götürdü.

İlçeye bağlı Gürgen köyündeki Alicik İlkokulu\'na oğlunun sırtında gelen İbrahim Top, buradaki sandıkta oy verdi. Top, seyyar sandığı kabul etmeyip, oy kullanmaya kendi imkanlarıyla geldiklerini belirterek, \"\'Oy vermeye bana sandık getirmesinler\' dedik. Sağ olsun, oğlum, beni sırtında taşıyarak, sandığa götürdü. Vatandaşlık görevimi yaptım\" dedi.

Babasını sırtında taşıyan Mevlüt Top ise bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, \"Bugün \'Güneysu ilçe merkezinde gençler köye oy kullanmaya çıkamayız\' diyorlardı. Bakın 80 yaşındaki babam, sırtımda oy vermeye ve vatandaşlık görevini yapmaya gidiyor. Gençler kime oy verirseniz verin ama vatandaşlık görevinizi yapın. Babam 80 yaşında görevini yapıyor\" diye yazdı.



FOTOĞRAFLI