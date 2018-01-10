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Dünya

80 yaşında banka soydu

Suçu sabit görülürse en yaşlı banka soyguncuları arasına girecek

10 Ocak 2018 01:14

İsviçre'nin Luzern kantonunda 80 yaşındaki bir kişi, banka soydu.  Evinde eşiyle birlikteyken gözaltına alınan kişinin emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.  Suçun sabit görülmesi durumunda zanlının en yaşlı banka soyguncuları arasına gireceği kaydedildi.

İsviçre medyasında yer alan haberlerde, Luzern kantonunda yaklaşık 10 gün önce maskeli bir kişi tarafından yapılan banka soygununun ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Evinde eşiyle birlikteyken gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin eşinin ise soygundan haberinin olmadığını söylediği ifade edildi.

Haberde zanlının ismi ve çalınan tutara ilişkin bilgi verilmedi.

Zanlının, suçunun sabit görülmesi halinde tarihin en yaşlı banka soyguncuları arasına gireceği belirtildi.

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