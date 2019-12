80 TL için ambulansla bankaya getirildi

Hastaneye değil bankaya...

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde oturan ve yatalak hasta olan 80 yaşındaki Muazzez Yalap'a, BAĞKUR emeklisi olduğu için sosyal yardım adı altında kendisine her ay verilecek olan 80 TL'lik yaşlı bezi ücretini alabilmesi için bankaya başvurması gerektiği bildirildi.Banka yetkilileri, parayı almak için başvuran kızı Ayten Yalap'a noter tasdikli vekaletname olmadan paranın ancak Muazzez Yalap'a verilebileceğini, bu nedenle, hastanın bankaya getirilmesi gerektiğini söyledi.Annesinin yatalak olduğunu söylemesine rağmen banka görevlilerini ikna edemeyen Ayten Yalap, çözümü 112 Acil Servisi’nden ambulans talep ederek buldu.Ayten Yalap, ambulansla eve gelen 1 doktor ve sağlık görevlilerine, 'Bizi hastaneye değil, bankaya götürün' dedi.Ambulansta yaşlı kadını sağlık kontrolünden geçiren görevli doktor, olası bir olumsuz durumla karşılaşmamak için kadına oksijen tüpü bağladı.Durumu sağlık müdürlüğüne bildiren ambulans görevlileri, 'Hastayı yolda bırakacak değilsiniz. Ne gerekiyorsa yapın' talimatı üzerine Sur ilçesi Dağkapı semtindeki bankaya hareket etti.Banka önünde duran ambulanstan, herkesin şaşkın bakışları arasında yaşlı kadın indirilmek istendi. Ancak, sağlık durumu elverişli olmadığı için duruma doktor müdahale etti.Doktorun, banka yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından, banka görevlisi elindeki evrakla ambulans içine girdi.Bir banka görevlisi, elindeki evraklarla ambulansa gelerek, 80'lik nineye bazı evraklar imzalattı.Bunun üzerine 80 liralık yaşlı ve yatalak hastalar için kullanılan ''alt bezi'' ücreti Muazzez ninenin kızı Ayten Yalap'a verildi.Banka görevlileri, bu durumun her ay tekrarlanmaması için de 80'lik Muazzez Yalap'ın kızına noter tasdikli vekaletname vermesi gerektiğine anlattı.Bunun üzerine, ambulans, noterin yolunu tuttu.Noter önünde duran ambulanstan inen görevliler ve Ayten Yalap, vekaletname almak için başvuruda bulundu.Ancak noter, vekaletname için Muazzez Yalap adına düzenlenmiş psikiyatri raporu istedi.Bu talep üzerine ambulans bu kez Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne hareket etti.Burada ambulanstan indirilen kadına, yapılan gerekli işlemlerin ardından psikiyatri raporu verildi.Raporu alan Muazzez ninenin kızı yeniden ambulansla notere hareket etti.Raporun notere sunulması üzere, noter görevlisi ambulansta bulunan yaşlı kadına, ''Hangi aydayız'', ''Bugün günlerden ne'' ve ''Bu vekaletnameyi ne için veriyorsunuz?'' gibi sorular sorarak, hastanın bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti.Soruları yanıtlayan 80'lik nine bazı evrakları imzaladıktan sonra ambulansla noterden ayrıldı. Ambulans, 3 saatlik serüvenin ardından Muazzez Yalap'ı aldığı evine bıraktı.Muazzez Yalap'ın kızı Ayten Yalap, annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Şimdiye kadar yatalak hasta olan annemin alt bezi ücretini kendimiz karşılıyorduk. Ancak maddi gücümüz bunu karşılamaya artık yetmedi. Bu nedenle yaşlı, yatalak hastalara verilen bu ücretten yararlanmak için başvurduk. Bankadan bu parayı almak için gittiğimde bana 'Annenin gelmesi gerek' denildi. Ben de 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundum. 80 lira için yatalak bir kadına bu eziyet çektirilir mi? Yazık değil mi?''Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat, 112 Acil Servi'se günde 10 bine yakın çağrı yapıldığını ifade ederek, ''Ekipler, yapılan çağrı üzerine olay yerine gitmiş ve hastayı ambulansa almıştır. Gerekli müdahalenin ardından hastanın bu talebi yerine getirilmiştir. 112 ambulansı bir günde birçok kez hastaneye hasta taşımıştır, ancak ilk kez bankaya hasta taşındı'' dedi.