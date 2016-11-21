"80 kuruşa alınan domates İstanbul'da 5 liraya satılıyor"

Antalya'da Toptancı Hali'ndeki komisyoncuların fiyat uygulamalarını protesto eden sebze ve meyve üreticileri, dün gece hal kapılarını kapatıp eylem yaptı. Vergilerini düzenli olarak ödemesine rağmen borç batağında olduğunu ifade eden üreticilerden Hüseyin Çelik "Domatesin kilosunu dövizin gidişatına göre 12 TL'den satmam gerekirken 80 kuruşa satıyorum. Piyasada 1 TL. İstanbul'da da 5 TL'ye satılıyor " dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne dün saat 20.00 sıralarında konvoy eşliğinde boş araçlarıyla gelen üreticiler, komisyoncuların ürünleri düşük fiyata aldığını, yüksek fiyattan sattığını söyledi.

Üreticiden 80 kuruşa alınan domates İstanbul'da 5 TL'ye satılıyor

Maliyetin altında satış yaptıklarını ve bundan dolayı eylem yaptıklarını belirten üreticiler, vergilerini düzenli ödemelerine rağmen borç batağında olduklarını söyledi. Üreticilerden Hüseyin Çelik, 10 yıl önce domatesin kilosunu 1- 1,5 TL'ye satarken, gübrenin torbasını 25 TL'den aldıklarını kaydetti. Bugün aynı gübreyi 125 TL'ye aldıklarını anlatan Çelik, "Domatesin kilosunu dövizin gidişatına göre 12 TL'den satmam gerekirken 80 kuruşa satıyorum. Piyasada 1 TL. İstanbul'da da 5 TL'ye satılıyor. Devlet desteği istiyoruz. 5 dönümlük seraya yıllık 500 TL destek alıyoruz. 20 litre mazot parası. İstemiyoruz biz bu desteği. Ürünlerimizi satacağımız pazar bulsunlar. Devlet bana malı ürettiriyorsa pazarını da bulacak" dedi.

Eski Belediye Başkanı: Sırtımızdan enflasyonu düşürmesinler

Eski Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ise halen çiftçilik yaptığını belirterek, "Devletten sadaka istemiyoruz. Suriyelilere haksız yere verilen milyarlarca lira bize verilsin demiyoruz. Onuru, şerefiyle çocuğunu büyütmeye çalışan, yeri geldiğinde canını vatanı için veren Türk çiftçisiyiz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Sırtımızdan enflasyonu düşürmesinler" diye konuştu.

'Çiftçinin sesine kulak verin'

CHP Milletvekili Çetin Osman Budak ise Kumluca, Finike, Elmalı, Aksu, Serik, Manavgat, Gazipaşa'dan çiftçilerin sosyal medya üzerinden örgütlenip hale geldiğini söyledi. Budak şunları söyledi: "Çiftçi sahipsiz. Çiftçi örgütleri var. Onlar bile önlerine düşmemiş. Bu çiftçi kardeşlerim aç olduklarını söylüyor. Girdi maliyetleri yüksek, ancak satış fiyatı aynı. Buradan iktidardakilere sesleniyorum; bu sesi duyun, bu ses artık çığlıktır. Yaşayamıyoruz, bizi destekleyin diyorlar."

CHP Milletvekili Devrim Kök ise salı günü TBMM'de CHP Grubu adına konuşma yapacağını ve çiftçinin sorununu orada gündeme taşıyacağını ifade etti. Sabaha karşı eylemlerine son veren çiftçiler, sorunları çözüme kavuşana kadar protestoya devam edeceklerini söyledi.