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Sosyal Güvenlik

80 bin iş kazasında 1600 kişi ölüyor

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazasında 1600 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

14 Nisan 2009 03:00

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazasında 1600 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Atıcı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl beşincisini gerçekleştirecekleri "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi"nin 16-18 Nisan tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde yapılacağını söyledi.

Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazasında 1600 kişinin yaşamını kaybettiğine dikkati çeken Atıcı, şu bilgileri verdi:

"Aynı sürede iki bin 300 insanımız iş göremez duruma geliyor, 600 kişi de meslek hastalıklarına yakalanıyor. İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden her yıl, toplam 2 milyon iş günü kaybı oluşuyor. Toplam çalışan sayısının sadece yarısının kayıtlı diğer yarısının kayıt dışı olduğu düşünüldüğünde ve kayıt dışı alanda hiçbir denetim ve iyileştirmenin yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda karşı karşıya bulunduğumuz durumun ağırlığı daha da çarpıcı hale gelmektedir.

Ülkemizin ve çalışma hayatımızın en önemli sorunlarından birisi olan bu konuyu, gerçekleştireceğimiz, kongrede bir kez daha gündeme taşıyacağız."

Hüseyin Atıcı, 3 gün sürecek kongrede toplam 11 ayrı oturumda, 31 sözlü bildiri sunulacağını, açılış panelinin yanı sıra gerçekleştirilecek 4 özel oturumda ve 3 konferansta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konunun tartışılacağını ifade etti.

Atıcı, kongrede 34 poster bildiri sunulacağını, ayrıca firmalar, kamu kuruluşları ve meslek odalarının stant açarak ürünlerini ve çalışmalarını sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

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