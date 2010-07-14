-8 YENİ ÜNİVERSİTE KURULACAK TBMM (A.A) - 14.07.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 7'si devlet, 1'i vakıf olmak üzere 8 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda değişiklik yapan tasarı, kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Ankara'da ''Yıldırım Beyazıt'', Bursa'da ''Bursa Teknik'', İstanbul'da ''İstanbul Medeniyet'', İzmir'de ''İzmir Katip Çelebi'', Konya'da ''Konya'', Erzurum'da ''Erzurum Teknik'' ve Kayseri'de ''Kayseri Abdullah Gül'' devlet üniversiteleri ile Antalya'da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversiteler için kadro ihdas edilecek. Bilkent Üniversitesinin adı ise ''İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'' olarak değiştirildi. Tasarının yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut bugün saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.