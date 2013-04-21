8 yaşındaki Lal Ege'nin, Başbakan'a yazdığı mektup güldürdü

İstanbul Kadıköy Zühtü Paşa İlköğretim okulunda okuyan Lal Ege Nural isimli 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisinin ailesinden habersiz yazıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yardım talebi sosyal medyada günün konusu oldu.

Okul müdürünü basket sahasına girmelerine izin vermediği için Başbakan'a şikayet eden Minik Lal, 'sevgili Başbakan Recep Bey' diye başladığı mektubunu Recep Amca ifadeleriyle bitirdi.

2.5 yaşında okuma yazma öğrenen ve üstün yetenekli olduğu ifade edilen küçük kızın mektubunu ailesinin Facebook'ta paylaşmasıyla ortaya çıkan talepleri bir anda sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.



İşte o mektup:



Küçük kız mektubunda 'Sevgili Başbakan Recep Bey, Bizim okul müdürü küçüğüz diye basket sahasında oynamamıza izin vermiyor.. Bu bizi çok üzüyor, sınıf olarak ağlıyoruz. Recep amca lütfen müdürümüzü tembihleyin. Bizim onlardan ne farkımız var, ben de senin gibi başkanım, yarım kolu başkan yardımcısıyım' ifadelerini kullandı.



