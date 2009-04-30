T24 LogoT24 Logo
Dünya

8 yaşındaki kız 50 yaşındaki kocasından boşandı

Suudi Arabistan'da, babası tarafından gizlice 50'li yaşlarındaki bir adamla evlendirilen 8 yaşındaki kız boşandı.

30 Nisan 2009 03:00

Suudi Arabistan'da, babası tarafından gizlice 50'li yaşlarındaki bir adamla evlendirilen 8 yaşındaki kız boşandı.

Suudi Arabistan'da yayımlanan gazetelere göre, Onaiza kentindeki mahkemenin yeni hakimi, evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi.

Babası tarafından evlendirilen ve evlendirildiğinden haberi olmayan küçük kızın annesi kızı adına boşanma davası başlatmış ancak Onaiza mahkemesinin başka bir hakimi, küçük kızın boşanma davası açmak için ergenlik çağına gelmesi gerektiğini belirterek, evliliği geçersiz saymamıştı.

Henüz ilkokul çağındaki küçük kızın, babası yaşındaki kocası da yanlış bir şey yapmadığını savunarak boşanmayı reddetmişti.

Bu evlilik, insan hakları örgütleri tarafından birçok kez eleştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24