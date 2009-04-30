8 yaşındaki kız 50 yaşındaki kocasından boşandı

Suudi Arabistan'da, babası tarafından gizlice 50'li yaşlarındaki bir adamla evlendirilen 8 yaşındaki kız boşandı.



Suudi Arabistan'da yayımlanan gazetelere göre, Onaiza kentindeki mahkemenin yeni hakimi, evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi.



Babası tarafından evlendirilen ve evlendirildiğinden haberi olmayan küçük kızın annesi kızı adına boşanma davası başlatmış ancak Onaiza mahkemesinin başka bir hakimi, küçük kızın boşanma davası açmak için ergenlik çağına gelmesi gerektiğini belirterek, evliliği geçersiz saymamıştı.



Henüz ilkokul çağındaki küçük kızın, babası yaşındaki kocası da yanlış bir şey yapmadığını savunarak boşanmayı reddetmişti.



Bu evlilik, insan hakları örgütleri tarafından birçok kez eleştirildi.

