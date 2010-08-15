8 yaşındaki dahi ressam

T24 - Sekiz yaşındaki Kieron Williamson, resmin yeni dâhi çocuğu kabul ediliyor. Herkesin merak ettiği ise büyüyünce de deha olmayı sürdürebilecek mi?

İngiltere’nin en çok konuşulan sanatçısı sekiz yaşına henüz girmiş bir çocuk. Kieron Williamson ya da ülke basınının tabiriyle ‘mini Monet’, son sergisinde 33 pastel, suluboya ve yağlıboya resmini sattı, 235 bin dolar kazandı. Eserlerini almak için ABD’den gelip gece kuyruğa girenler var; karlı tarlalar, teknelerle süslenmiş haliçleri yansıttığı manzara resimlerini almak isteyenlerden oluşan bekleme listesi 3 bin kişiyi bulmuş.

Michelle ve Keith Williamson, oğulları beş yaşındayken bir tatilde kâğıt-kalem isteyip limandaki teknelerin mükemmel bir resmini yapınca şaşırdıklarını çünkü ikisinin de resimle ilgilenmediklerini söylüyor. Onun yeteneğini sonuna kadar destekliyor ama medya ilgisi ve para için yaklaşan ‘köpekbalıklarından’ da çekiniyorlar. Londra’nın 200 km. kuzeydoğusundaki Holt kasabasında yaşayan aile, yakın zamanda okul açılıp hayat rutine döneceği için memnunlar.

‘Çocuğa zarar vermesinler’

Kieron’u İngiltere’nin en heyecan verici sanatçısı bulan da var, bu resimler bir yetişkinin elinden çıksa bu kadar kıymetli olmayacağını söyleyen de. Şu an onun bir dâhi olduğu kabul ediliyor ama her çocuk deha bunu yetişkinliğe taşıyamıyor.

Çocuk psikoloğu John Doyle, “Çocuklar bir işte ‘en iyi’ olmayı sever. Aileye tavsiyem, parayı alıp gitmeleri. Her kuruşu sağsınlar ama bu süreçte çocuğa zarar vermesinler.”

Aynı zamanda okulun futbol takımının defans oyuncusu da olan Kieron ise “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna “Futbolcu ve ressam” diye cevap veriyor.