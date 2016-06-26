8 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki ağabeyini bıçakladı

Adıyaman’da, 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, 10 yaşındaki ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Atatürk Bulvarı, Mimar Sinan Parkı yakınlarında ikamet eden 8 yaşındaki Suriyeli N.Ş.M., ile 10 yaşındaki ağabeyi Y.Ş.M., arasında bisiklet meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken çıkan kavgada yaşındaki Suriyeli N.Ş.M., mutfaktan aldığı bıçak ile 10 yaşındaki ağabeyi Y.Ş.M’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre; 10 yaşındaki yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Y.Ş.M’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülürken ağladı

Olay yerine gelen polis ekipleri 8 yaşındaki N.Ş.M’nin mutfaktan alarak ağabeyini bıçakladığı bıçak polis ekipleri tarafından alınarak muhafaza altına alınırken, ağabeyini yaralayan 8 yaşındaki N.Ş.M ise, polis merkezine götürüleceği esnada ağladı.



Polis aracına binmekte direnen ve adeta gözyaşlarına boğulan çocuk ailesinin kendisiyle beraber polis aracına binmesiyle sakinleşerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.