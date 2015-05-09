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Dünya

8 yaşındaki çocuğu bavulun içinde İspanya'ya sokmaya çalıştılar

Bavul içinde ülkeye sokulmaya çalışılan 8 yaşındaki Abou, gümrük polisi tarafından tespit edildi

09 Mayıs 2015 02:13

İspanyol polisi sekiz yaşındaki bir çocuğun, bavul içinde Fas'tan İspanya'ya sokulmaya çalışıldığını açıkladı. Polisin açıklamasına göre, Abou adındaki çocuk, 19 yaşındaki bir kadın tarafından bavul içinde taşınırken bulundu.

Fas'la komşu ve İspanya'nın kendi toprağı saydığı Ceuta özerk kentinde perşembe günü meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, bavulu açtıklarında çocuğu "korkunç bir durumda" bulduklarını söyledi. Fildişi Sahili kökenli Abou'nun, Ceuta'da yetkililerin bakımında olduğu açıklandı. 

İspanyol gazetesi El Pais, 19 yaşındaki kadının çocukla bir bağı olmadığını ve çocuğu taşıması için babası tarafından kendisine para verildiğini bildirdi. El Pais'e göre çocuğun babası Kanarya Adaları'nda yaşıyor ve oğlunu yanına aldırmayı umuyordu.

 

Babası Kanarya Adaları'nda yaşıyor

 

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre de 2013 yılında Kanarya Adları'na taşınan baba, Abou'yu yanına almak için Fildişi Sahili'ne geri gitmiş ve bunun için bir kadına çocuğunu bavulla sınırdan geçirmesi için para vermiş.

Abou'yu taşıyan kadının ilk etapta uyuşturucu taşıdığından şüphelendiklerini söyleyen bir polis sözcüsü, kurye kadından nasıl kuşkulandıklarını anlatırken "Tereddütlü görünüyordu, sanki gümrükten geçmek istemez bir havası vardı" ifadelerini kullandı.

Oğlundan bir buçuk saat sonra sınırı geçen babanın da gözaltına alındığı bildiriliyor.

 

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