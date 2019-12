8 yaşında 'terörist' diye damgalanıyordu

T24 - ABD'de ülke güvenliği tartışmaları sürerken havalimanında 8 yaşındaki bir çocuk terörist olduğu şüphesiyle gözetim altına alındı.





ABD'de havalimanındaki güvenlik önlemlerinin artırılması kararından sonra yürürlüğe sokulan ‘olası şüpheli listeleri' ve bu listelerdeki insanların detaylı aranması gibi uygulamalar, tartışmalı sonuçlar doğuruyor. Alınan önlemlerin en son mağduru 8 yaşında bir çocuk.



New Jersey’da yaşayan 8 yaşındaki Michael Winston Hicks annesiyle beraber Florida uçağına binmek için sırada beklerken bir anda kendini ‘şüpheli’ konumunda buldu. Annesinin karşı çıkmasına rağmen havalimanındaki yetkililer Hicks’ı gözetim altına aldı.



Yetkililer 8 yaşındaki çocuğun isminin 13 bin 500 kişilik 'olası şüpheliler' listesinde olduğunu ve bu nedenle çocuktan şüphelendiklerini açıkladı. ABD’de halen 2 bin 500 kişiye uçma yasağı uygulanıyor. Bunların neredeyse tümü Amerikan vatandaşı olmayan Arap kökenliler.



Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşanan istihbarat skandalından sonra havalimanlarındaki güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Alınan önlemlerin sertliği nedeniyle ABD başkanı Obama oldukça eleştirildi.





'Terörist giryor ama çocuğum giremiyor'



Gözetim altına alınan çocuğun annesi, aynı zamanda New York Times’da fotomuhabirliği yapan Najlah Feanny Hicks, başlarına gelenleri hiç anlayamadığını söyledi. Hicks, "Gerçek teröristler iç çamaşırlarına bomba yerleştirip ülkeme gelebiliyor, ama benim 8 yaşındaki çocuğum havalimanında sorun yaşıyor" dedi. Ayrıca Hicks, güvenlik kaygılarını anladığını, ama olanların tam bir saçmalık olduğunu da sözlerine ekledi.



Ulaşım Güvenlik şefi olayın sadece isim benzerliğinden kaynaklandığını ve bu sorunun üstesinden gelmek için bundan sormra listede isimlerin yanına doğum tarihlerininde ekleneceğini söyledi. ABD’de her yıl 80 bin kişi haksız yere listelere alındığını için Anavatan Güvenlik Sekreterliği'ne başvuruyor.