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Dünya

8 yaşında lisede öğrenim görüyor

Daha 8 yaşında olmasına rağmen lisede öğrenim gören İngiliz Ainan Cawley’in hayatı belgesel oldu

27 Ocak 2009 02:00

Daha 8 yaşında olmasına rağmen lisede öğrenim gören İngiliz Ainan Cawley’in hayatı belgesel oldu.

İngiliz kanalı Channel 4'ün özel olarak hazırladığı programa göre Cawley, yaşına rağmen kimya formüllerini bilmesi, karmaşık matematik problemlerini rahatlıkla çözmesi herkesi şaşırtıyor.

Dünyanın en zeki çocuğu olarak gösterilen Singapur kökenli İngiliz vatandaşı Ainan Cawley yaşıtları ilkokula giderken lisede öğrenim görüyor. Geçen sene İngiltere'de ortaokul eğitim sertifikası adı altında verilen GCSE'yi alan Cawley kendisinden büyük ağabey ve ablaları ile birlikte okuyor.

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