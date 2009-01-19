8 yaşında bilgi işlemci oldu!

Makedonyalı Marko Calasan dünyanın en genç sertifikalı sistem yöneticisi oldu. 8 yaşındaki Calasan başarısı hakkında şunları söyledi: "Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak ve yeni bir işletim sistemi kurmak istiyorum."



Telegraph'ın haberine göre, Marko iki yaşında okuma ve yazmayı öğrendi ve okulda en sevdiği ders matematik.



37 yaşındaki annesi Radica, oğlu için şunları söyledi: "Kesinlikle üstün yeteneklere sahip bir çocuk ama insanların düşündüğünün aksine altı yaş üstü çocuklar bilgisayarlar hakkında çok fazla şey öğrenebiliyorlar."

