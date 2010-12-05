-8 YAŞINDA 100 KİLOYA ULAŞTI EREĞLİ (A.A) - 05.12.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yaşında ve 100 kilogram ağırlığındaki çocuğun ailesi, çocuklarının iyileşmesi için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Balı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Soysal (49), oğlu Taha'nın 2 yaşından itibaren aşırı kilo almaya başladığını söyledi. Oğlunun, doymadığını, her geçen gün daha fazla yemek istemeye başladığını, bunu önlemek için mücadele etmelerine rağmen başarılı olamadıklarını anlatan Soysal, şöyle konuştu: ''Yemek vermediğimiz zaman sinirleniyor, kendini yumruklamaya başlıyor, duvarlara vuruyor. Yemeğini tabakta değil, tencere de istiyor. Bundan sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz. Son üç ayda 20 kilo aldı, doyduğunu hissetmiyor. Şu anda 8 yaşında ve 100 kilogram ağırlığında. Kilosu nedeniyle ayağında sorun oluştu, yürümekte zorluk çekiyor. Bu yüzden okula gidemiyor. Şişmanlığından dolayı altını bezlemek zorunda kalıyoruz. İlçedeki rehabilitasyon merkezinde haftada bir tedavi görüyor, konuşmasında düzelme oldu. Oğlumun iyileşmesi için hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Sağlığına kavuşsun başka bir şey istemiyorum.'' Oğlunu İstanbul'da bir hastaneye götürdüklerini, burada yapılan tahlillerde obezite olduğunun söylendiğini ve yapılacak bir şey olmadığından eve geri gönderildiğini dile getiren Soysal, ''İşsiz olduğumdan çocuğumu başka doktora da götüremedim. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığımız bakım ücretiyle geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz'' dedi. Anne Nermin Soysal (28), en büyük arzusunun oğlu ile gezmeye gidebilmek olduğunu belirterek, ''Bakımı oldukça zor. Yatırma, kaldırma, tuvalete oturtma zorluğu çekiyoruz. Oğlumun bir an önce iyileşerek kardeşi Firdevs (4) gibi yürümesini, gezmesini istiyorum'' diye konuştu. Konuşma zorluğu çeken Taha Soysal, karnı doymadığından sürekli yemek istediğini, verilmediğinde de sinirlendiğini anlatmaya çalıştı.