-8 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 26.07.2011 - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah ele geçirildi. Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri silahları il merkezinde pazarlama hazırlığında olan 5 kişinin yakalandığını belirtti. 8 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve şarjörle yakalanan kişilerin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığını belirten Sağlam, ''Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak organize suç örgütünün çökertildiği başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır'' dedi.