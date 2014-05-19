8 Üniversite öğrenci Soma için açlık grevinde

13 Mayıs’ta 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasına tepkiler devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) eğitim gören bir grup öğrenci, Soma'daki maden faciasında sorumluların hesap vermesi için Madenci Anıtı önünde açlık grevi başlattı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, geceyi anıtın çevresinde geçiren öğrenciler, bugün de grevlerini sürdürdü. 'Açlık grevinin 2'nci günündeyiz' yazılı döviz açan öğrenciler, Soma, Karadon ve Kozlu maden ocaklarındaki kazalarla ilgili sorumluların hesap vermesi, taşeronlaştırma ve özelleştirmenin son bulması gibi talepleri yerine gelinceye kadar grevin sonlandırılmayacağını söyledi.