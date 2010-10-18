-8 TON KAÇAK SAKATAT ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE (A.A) - 18.10.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda kaçak sokulmak istenirken ele geçirilen 7,9 ton sakatatın imha edilmesi için gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre, 20 gün kadar önce Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Tır Sahası'na gelen Tahsin E. yönetimindeki 31 ES 375 plakalı çekici ve 31 K 1663 dorse plakalı tırda yapılan kontrolde, tır karnesindeki beyanların dışında sakatat olduğu tespit edildi. Gümrük görevlilerince yapılan aramada, beyan dışı 6 ton 100 kilo ciğer, yürek, dalak gibi sakatat ve 1 ton 800 kilogram iç yağ bulundu. Yurda kaçak olarak sokulmak istenirken yakalanan sakatatların imhası için bürokratik işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 20 gündür sınır kapısında tutulan tırdaki sakatatların imhası için mahkeme kararı ve Tarım İl Müdürlüğü ile Çevre Orman Müdürlüğünün raporlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi. Sakatatın, işlemlerin ardından Tarım İl Müdürlüğünce imha edileceği bildirildi.