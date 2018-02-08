8 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20:30 Galatasaray - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ

10:30 Vodafone ve Beşiktaş işbirliğinde Türk futbolunun geleceğine önemli katkılar sağlamak için hazırlanan yeni projeler tanıtılacak

20:30 Süreyya Belgeseli\'nin galası yapılacak

TRABZONSPOR

10:15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek

11:00 Bordo-mavili ekip Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek

BURSASPOR

11:00 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen basın toplantısı düzenleyecek

Yeşil-beyazlı ekip Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

14:00 Sow, Yusuf Erdoğan ve John Bostock\'un katılımıyla stadyumdaki Bursastore\'da imza günü düzenlenecek

AMPUTE MİLLİ TAKIMI

12:15 Ampute Milli Takımı, Umre\'ye gidecek

GÜREŞ

13:00 Türk silahlı kuvvetlerinin ülkenin sınır güvenliği için başlatmış olduğu \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile Mehmetçik\'lere destek olmak ve şehitleri anmak için Yalova ve Elmadağ\'da başlayan A Milli Takım kamplarında eş zamanlı etkinlik düzenlenecek

BİSİKLET

13:30 Tour Of Antalya için Bisiklet Gazeteciliği Atölyesi Eğitimi verilecek (Kadir Has Üniversitesi)

BASKETBOL

10:30 Sinpaş Holding, Euroleague ve EuroCup ile sponsorluk anlaşması imzalayacak

-Euroleague-

22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa

22:15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD

22:30 Valencia Basket - CSKA Moscow

22:45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes

VOLEYBOL

-Şampiyonlar Ligi-

19:00 Vakıfbank - Dinamo Moscow

-Cev Cup-

22:30 Yamamay E-Work Busto Arsızıo - Eczacıbaşı VitrA

