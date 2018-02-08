8 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Galatasaray - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
10:30 Vodafone ve Beşiktaş işbirliğinde Türk futbolunun geleceğine önemli katkılar sağlamak için hazırlanan yeni projeler tanıtılacak
20:30 Süreyya Belgeseli\'nin galası yapılacak
TRABZONSPOR
10:15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek
11:00 Bordo-mavili ekip Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek
BURSASPOR
11:00 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen basın toplantısı düzenleyecek
Yeşil-beyazlı ekip Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
14:00 Sow, Yusuf Erdoğan ve John Bostock\'un katılımıyla stadyumdaki Bursastore\'da imza günü düzenlenecek
AMPUTE MİLLİ TAKIMI
12:15 Ampute Milli Takımı, Umre\'ye gidecek
GÜREŞ
13:00 Türk silahlı kuvvetlerinin ülkenin sınır güvenliği için başlatmış olduğu \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile Mehmetçik\'lere destek olmak ve şehitleri anmak için Yalova ve Elmadağ\'da başlayan A Milli Takım kamplarında eş zamanlı etkinlik düzenlenecek
BİSİKLET
13:30 Tour Of Antalya için Bisiklet Gazeteciliği Atölyesi Eğitimi verilecek (Kadir Has Üniversitesi)
BASKETBOL
10:30 Sinpaş Holding, Euroleague ve EuroCup ile sponsorluk anlaşması imzalayacak
-Euroleague-
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
22:15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD
22:30 Valencia Basket - CSKA Moscow
22:45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes
VOLEYBOL
-Şampiyonlar Ligi-
19:00 Vakıfbank - Dinamo Moscow
-Cev Cup-
22:30 Yamamay E-Work Busto Arsızıo - Eczacıbaşı VitrA