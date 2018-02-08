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Spor

8 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20:30 Galatasaray - Atiker Konyaspor BEŞİKTAŞ 10:30 Vodafone ve Beşiktaş işbirliğinde Türk futbolunun geleceğine önemli katkılar sağlamak için hazırlanan yeni projeler tanıtılacak  20:30 Süreyya Belgeseli'nin galası yapılacak  TRAB

08 Şubat 2018 11:58

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Galatasaray - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ
10:30 Vodafone ve Beşiktaş işbirliğinde Türk futbolunun geleceğine önemli katkılar sağlamak için hazırlanan yeni projeler tanıtılacak 
20:30 Süreyya Belgeseli\'nin galası yapılacak 

TRABZONSPOR
10:15 Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek
11:00 Bordo-mavili ekip Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek

BURSASPOR 
11:00 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen basın toplantısı düzenleyecek
Yeşil-beyazlı ekip Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
14:00 Sow, Yusuf Erdoğan ve John Bostock\'un katılımıyla stadyumdaki Bursastore\'da imza günü düzenlenecek

AMPUTE MİLLİ TAKIMI 
12:15 Ampute Milli Takımı, Umre\'ye gidecek

GÜREŞ 
13:00 Türk silahlı kuvvetlerinin ülkenin sınır güvenliği için başlatmış olduğu \"Zeytin Dalı Harekatı\" ile  Mehmetçik\'lere destek olmak ve şehitleri anmak için Yalova ve Elmadağ\'da başlayan A Milli Takım kamplarında eş zamanlı etkinlik düzenlenecek

BİSİKLET
13:30 Tour Of Antalya için Bisiklet Gazeteciliği Atölyesi Eğitimi verilecek (Kadir Has Üniversitesi) 

BASKETBOL
10:30 Sinpaş Holding, Euroleague ve EuroCup ile sponsorluk anlaşması imzalayacak

-Euroleague- 
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
22:15 Panathinaikos - Saski Baskonia SAD
22:30 Valencia Basket - CSKA Moscow
22:45 Unicaja Malaga - Anadolu Efes

VOLEYBOL
-Şampiyonlar Ligi-
19:00 Vakıfbank - Dinamo Moscow

-Cev Cup-
22:30 Yamamay E-Work Busto Arsızıo - Eczacıbaşı VitrA
 

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