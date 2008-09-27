8 milyar dolarlık iş fırsatı

Rusya’nın, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları için açıkladığı 40 milyar dolarlık yatırımlardan yüzde 20 pay almayı hedefleyen 120 Türk şirketi, Krasnodar’da görücüye çıktı. Krasnodar Belediye Başkanı Evlanov, "280 mahalleyi yeniden inşa ediyoruz, kapımız ardına kadar açık, gelin hemen yuvarlak masa toplantısı yapalım" dedi.



Türkiyenin bürokratları Rusya ile yaşadığı gümrük krizini çözmeye çalışırken, işadamları da ticareti yeniden ısıtmak için Krasnodar’da 2014 Kış Olimpiyatları öncesinde açılan Olympexpo 1’inci Türk Endüstriyel Ürün ve Tasarımları Fuarı’nda sahneye çıktı.



Rusya’nın 2014’e kadar yapacağını açıkladığı 40 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımlarından 8-10 milyar dolarlık iş almayı hedefleyen firmaların katıldığı fuarı açan Krasnodar Belediye Başkanı Vladimir Lazarevich Evlanov, "280 mahalleyi yeniden inşa ediyoruz, kapımız ardına kadar açık, gelin hemen yuvarlak masa toplantısı yapalım" dedi.



Evlanov, iki ülke arasındaki gümrük sorunlarının çözümü konusunda yetkili makam olmadığını ancak, bölgeye ithalatın aksaması durumunda gerekli temasları da yapacağını söyledi.



Mahalleleri paylaşın



Başkan Evlanov, şöyle konuştu: "Sözlerimizin altında iş var. Şehri yeniden inşa ediyoruz. 280 mahalleyi yeniliyoruz. Bazı binalar restore ediliyor, büyük bölümü yıkılıp yeniden yapılıyor. Bu projelere sizleri de bekliyoruz. Kapımız açık, gelin bir yuvarlak masa toplantısı yapalım, konuşalım. Rusya genelinde konut inşaatında Moskova ve S. Petersburg’tan sonra üçüncü büyük pazarız. Küresel krize rağmen en ucuz konutun metre karesi 2 bin dolar. Lükslerde 3-5 misli. 280 mahallenin üçte ikisini yatırımcılara paylaştırdık. Sizi üçte biri ve üçte ikiden çıkabilecek işler için davet ediyoruz. Her mahalleyi ayrı ele alırız. Otel mi iş merkezi mi konut mu birlikte karar veririz."



Füze gibi yükseliyor



Krasnodar Vali Yardımcısı Tatiana Ivanovna Evsikova da, 2007’de Krasnodar ile Türkiye’nin ticaret hacminin 1.3 milyar dolara ulaştığını hatırlattı ve "Ekonomimiz füze gibi yükseliyor. Yıllık konut üretimimiz 1.9 milyon metrekareden, 4 milyon metre kareye çıktı. Olimpiyatlar için 320 milyar Ruble’lik yatırım planlamıştık şimdi 900 milyar Ruble’ye çıkması bekleniyor" dedi.



En büyük bazı projeler



Soçi Olimpik Kompleksi 1 milyar dolar.



Khomar konut projesi 800 milyon dolar.



Soçi marina ve yat limanı 797 milyon dolar.



Amenis otel yatırımları 439 milyon dolar.



Solneci eğlence merkezi 296 milyon dolar.



Khosta Bravo Konut Projesi 200 milyon dolar.



Soçi otel yatırımları 120 milyon dolar.



Bir kış olimpiyatı için 40 milyar dolar yatacak



SOÇİ’de 2014’te yapılacak kış olimpiyatları için Rusya’nın güneyindeki Kuban-Krasnodar bölgesinde 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Türk şirketlerinin maksimum iş almasını sağlamak için Krasnodar’da 7 bin 500 metrekarelik alanda Olympexpo 1’inci Türk Endüstriyel Ürün ve Tasarımları Fuarı’nı açan Türkel Fuarcılık’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Işıl Yazgan, "Fuarımıza 120 Türk firması katıldı. Bölgedeki kentlerin vali, belediye başkanı, yatırım konseyi üyeleri fuarımıza yoğun ilgi gösterdi" dedi.



Gür: Gümrüklerdeki sorun, Rusya’da itibarımızı bozdu



DEİK Türk Rus İş Konseyi Başkanı Turgut Gür, iki ülke arasında devam eden ve çözümü için yoğun diplomasi yürütülen gümrüklerdeki sorunların Türkiye’nin Rusya’daki itibarını bozduğunu söyledi. Gür, "Çünkü Rusya’da en büyük avantajımız lojistik üstünlüğümüzdü. Şimdi bu gümrük sorunu yüzünden, bize göre bölgeye çok uzakta olan ülkelerden gelen ürünler daha kısa sürede geliyor" dedi.



Komşu kış olimpiyatı için neler yapıyor



2014 Kış Olimpiyatları Krasnodar Federal yönetim eliyle 16, özel sektörle 25 milyar dolarlık yatırım planlandı.



Tatil ve dinlenme tesisleri için 10, yeni konut projeleri için 3.2 milyar dolarlık yatırım devam ediyor.



Sanayi ve tüketim ürünleri için 3.3, tarım için 1.1 milyar dolarlık yatırım programı işliyor.



Türkiye yakınlık avantajıyla iş alacak. Soçi’de 250 spor tesisi, Anapa’da 40 otel yapılacak.



Bölgede 6 şehirde yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Bu şehirler; Soçi, Krasnodar, Anapa, Armavir, Gelincik ve Rostov.



Soçi’de düzenlenen yatırım forumuna dünyadan 6 bin firmanın temsilcisi katıldı.



Rusya’da üst kurmak istiyoruz



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, Krasnodar’daki Olympexpo Fuarı’na 20 Türk mermer firmasının katıldığını söyledi ve "Görülüyor ki önümüzdeki dönemde bu bölgede çok yoğun bir inşaat süreci yaşanacak. Biz bu pazardan daha yüksek pay almak için Krasnodar Belediyesi’nden lojistik alan istiyoruz. " dedi.





