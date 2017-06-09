8 Mayıs'tan beri gözaltındaydı; Fransız gazeteci Depardon sınır dışı edildi

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 8 Mayıs'tan beri Batman'da gözaltında tutulan Fransız gazeteci Mathias Depardon'un sınırdışı edildiğini duyurdu. Depardon'un Gaziantep'ten uçağa bindirilerek Paris'e gönderildiği bildirildi.

5 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Depardon, 8 Mayıs günü Batman'da gözaltına alınmıştı. National Geographic için Hasankeyf'te bulunan gazetecinin gözaltına alınma gerekçesi olarak "bir karakolun fotoğrafını çektiği" iddiası gösterilmişti. Depardon, gözaltında tutulduğu sürede açlık grevine başlamış, Fransız konsolosluk yetkilileriyle görüştükten sonra da açlık grevine son vermişti.

Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Depardon'un dosyasına göz atmasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Depardon'un serbest bırakılmasını sevinçle karşıladığını ifade etti.