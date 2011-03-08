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8 Mart Türkiye'de dayaklarla kutlandı!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye’de dayakla, bıçakla kutlandı...

08 Mart 2011 02:00

T24 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye’de dayakla, bıçakla kutlandı. Ajanslara, yurdun dört bir yanından, eşiyle tartışan, onları dövüp bıçaklayan erkeklerin haberleri düştü.


Kadınlar Günü’nünde kadınlar işte böyle 'kutladı'…


ENGELLİ EŞİNİN BOYNUNU KESTİ

Çanakkale’de bir süre önce cezaevinden çıkan 45 yaşındaki Tuncay Dikmen, dilendirdiği bedensel engelli eşi 41 yaşındaki Semiha Dikmen’i yol ortasında ekmek bıçağıyla boynundan keserek yaraladı.


ANTALYA’YA KAÇAN KARISINI 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Uşak’ta oturan 32 yaşındaki Rıdvan Ç., 2.5 ay önce kendisini terk ederek Antalya’ya kaçan 2 çocuğunun annesi 23 yaşındaki A.Ç.’yi otomobil içinde 4 bıçak darbesiyle yaraladı.


KARISINI DÖVDÜ, KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Gaziantep’te 29 yaşındaki Kemal Korkmaz, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi 25 yaşındaki Sevim Korkmaz’ı aralarındaki bir tartışmanın ardından yine dövdü, kendisi ile konuşmaya gelen kayınbiraderi 22 yaşındaki Mehmet Melih Güneş’i de bıçakla yaralayıp kaçtı. Kadınlar Günü’nde eşinden dayak yiyen Sevim Korkmaz, kardeşiyle aynı hastaneye götürülerek tedavi edildi.


HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, TUTUKLANDI

Şanlıurfa’da bakkal 26 yaşındaki Selahattin B., sokak kapısını açık bıraktığı gerekçesiyle tartıştığı bir çocuk annesi, hamile eşi 24 yaşındaki Zekiye B.’ye cebinden çıkardığı bıçağı fırlattı. Kadın, bıçağın boğazını kesmesiyle yaralanırken, gözaltına alınan eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ENGELLİ KIZINI EVİ KİRLETİYOR DİYE DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Balıkesir’de oturan 61 yaşındaki Hüseyin Erden’in evi kirletiyor diye dövdüğü 38 yaşındaki engelli kızı Ayten Erden hayatını kaybetti. Kızını döverek öldüren baba Erden, daha önceden tartıştığı komşusu Cemil Işık’ı da bıçakla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı.


KADIN MÜDÜR SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Giresun'un Yağlıdere ilçesi İcra Müdürü Zahide Tığlı, Espiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.


KAYMAKAM, ATATÜRK’ÜN MANEVİ KIZINA RANDEVU VERMEDİ

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Kaymakamı İbrahim Çay’ın, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’ye, yoğun programı nedeniyle randevu vermediği öne sürüldü. Adatepe, "Kaymakam Bey meşgulmüş, başka işi varmış" derken, Kaymakam Çay, Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Tevfik Emre’nin ilçedeki incelemeleri nedeniyle yaşadığı yoğunluktan randevu veremediklerini söyledi.


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