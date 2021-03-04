8 Mart'ta kadınlar sokaklarda olacak: İşte il il Emekçi Kadınlar Günü programları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl da kadınlar meydanlarda olacak, ülkenin dört bir yanında eylem ve etkinliklerle bir araya gelinecek.
İstanbul 8 Mart Kadın Platformu 6 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de bir araya gelme çağrısı yaptı. Çağrıda, "İstanbul’un dört bir yanından kadınlar 6 Mart saat 16.00’da Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde Büyük Kadın Buluşması’nda olacağız. Dünyayı yerinden oynatacağız. Özgürlüğümüzü kazanacağız" denildi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" vurgusu yapıldı.
TIKLAYIN - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 8 Mart çağrısı
İşte il il programlar:
İstanbul
Tarih: 6 Mart Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: Kadıköy/ Kadıköy Beşiktaş İskele Meydanı
İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 19.00
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla
Tarih: 5 Mart Cuma
Saat: 18.30
Yer: Beşiktaş İskele Meydanı
Ankara:
Ankara Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 14.30
Yer: Sakarya Caddesi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla
Tarih: 5 Mart Cuma
Saat: 18.30
Yer: Kuğulu Park
İzmir
İzmir Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 18.30
Yer: ÖSYM Önü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla
Tarih: 5 Mart Cuma
Saat: 18.00
Yer: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan KM önü
Antalya:
Antalya Kadın Platformu 8 Mart buluşması
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 18.15
Yer: Attalos Heykeli önü
Aydın Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 18.00
Yer: Aydın Kent Meydanı
Balıkesir
Balıkesir Kadın Platformu 8 Mart eylemi
Tarih: 8 Mart
Saat: 17.00
Yer: Ali Hikmet Paşa Meydanı
Çanakkale
Çanakkale Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 18.00
Yer: Golf Aile Çay Bahçesi'nde toplanılacak ve İskele Meydanına yürünecek
Tunceli:
Dersim Kadın Platformu çağrısıyla basın açılaması
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 12.00
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Diyarbakır
Dicle Amed Kadın Platformu 8 Mart açıklaması
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 13.00
Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı
Eskişehir:
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 12.00
Yer: Espark
Gaziantep:
Gaziantep Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş
Tarih: 7 Mart Pazar
Saat: 14.00
Yer: Kırkayak parkında toplanma, Balıklı parkta basın açıklaması
Kocaeli:
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla;
Tarih: 6 Mart Cumartesi
Saat: 14.00
Yer: Kocaeli Yenikent Muhtarlık önü
Kayseri:
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla
Tarih: 5 Mart Cuma
Saat: 14.00
Yer: Almer AVM önü
Mersin:
8 Mart Kadın buluşması
Tarih: 5 Mart Cuma
Saat: 18.00
Yer: Yenişehir Belediyesi etkinlik alanı - Forum önü
Batman:
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 13.00
Yer: Diyarbakır Caddesi
Bodrum:
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Tarih: 8 Mart Pazartesi
Saat: 19.00
Yer: Tepecik Cami Meydanı