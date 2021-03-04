8 Mart'ta kadınlar sokaklarda olacak: İşte il il Emekçi Kadınlar Günü programları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl da kadınlar meydanlarda olacak, ülkenin dört bir yanında eylem ve etkinliklerle bir araya gelinecek.

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu 6 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de bir araya gelme çağrısı yaptı. Çağrıda, "İstanbul’un dört bir yanından kadınlar 6 Mart saat 16.00’da Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde Büyük Kadın Buluşması’nda olacağız. Dünyayı yerinden oynatacağız. Özgürlüğümüzü kazanacağız" denildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız" vurgusu yapıldı. TIKLAYIN - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 8 Mart çağrısı İşte il il programlar: İstanbul Tarih: 6 Mart Cumartesi Saat: 16.00 Yer: Kadıköy/ Kadıköy Beşiktaş İskele Meydanı İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 19.00 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Tarih: 5 Mart Cuma Saat: 18.30 Yer: Beşiktaş İskele Meydanı Ankara: Ankara Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 14.30 Yer: Sakarya Caddesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Tarih: 5 Mart Cuma Saat: 18.30 Yer: Kuğulu Park İzmir İzmir Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart yürüyüşü Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 18.30 Yer: ÖSYM Önü Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Tarih: 5 Mart Cuma Saat: 18.00 Yer: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan KM önü Antalya: Antalya Kadın Platformu 8 Mart buluşması Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 18.15 Yer: Attalos Heykeli önü Aydın Kadın Platformu çağrısıyla 8 Mart basın açıklaması Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 18.00 Yer: Aydın Kent Meydanı Balıkesir Balıkesir Kadın Platformu 8 Mart eylemi Tarih: 8 Mart Saat: 17.00 Yer: Ali Hikmet Paşa Meydanı Çanakkale Çanakkale Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 18.00 Yer: Golf Aile Çay Bahçesi'nde toplanılacak ve İskele Meydanına yürünecek Tunceli: Dersim Kadın Platformu çağrısıyla basın açılaması Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 12.00 Yer: Seyit Rıza Meydanı Diyarbakır Dicle Amed Kadın Platformu 8 Mart açıklaması Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 13.00 Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı Eskişehir: Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla basın açıklaması Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 12.00 Yer: Espark Gaziantep: Gaziantep Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla yürüyüş Tarih: 7 Mart Pazar Saat: 14.00 Yer: Kırkayak parkında toplanma, Balıklı parkta basın açıklaması Kocaeli: Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla; Tarih: 6 Mart Cumartesi Saat: 14.00 Yer: Kocaeli Yenikent Muhtarlık önü Kayseri: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Tarih: 5 Mart Cuma Saat: 14.00 Yer: Almer AVM önü Mersin: 8 Mart Kadın buluşması Tarih: 5 Mart Cuma Saat: 18.00 Yer: Yenişehir Belediyesi etkinlik alanı - Forum önü Batman: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 13.00 Yer: Diyarbakır Caddesi Bodrum: Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Tarih: 8 Mart Pazartesi Saat: 19.00 Yer: Tepecik Cami Meydanı