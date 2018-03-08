8 Mart Perşembe DHA SPOR gündemi

(Özel) GALATASARAY\'IN ESKİ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, UEFA KONUSUNDA YENİ YÖNETİMİ UYARDI
Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Özbek, \"Galatasaray\'ı yaralayacak tek şey, uygulanamayacak bir planın UEFA\'ya verilmesi\"
\"UEFA\'ya Galatasaray\'ın geleceği hakkında yeteri kadar bilgi verdik\"
\"Hiçbir kulüp ve sporcuyla problemimiz olmaması gerekiyor\"
\"UEFA\'ya elimiz kuvvetli gidiyoruz\"
\"Bu kadar kasa kolaylığı yapmış bir yönetim, 50 bin lirayı niye ödemesin?\"
(Özel) BUZLA KAPLI ÇILDIR GÖLÜ\'NÜN ÜZERİNDE MİLLİ TAKIMA SPORCULAR YETİŞTİRİYOR
Ardahan\'dan 42 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul\'a göç eden güreş antrenörü Zeki Bayraktar (54) yeniden döndüğü memleketinde açtığı güreş, atletizm ve jimnastik kurslarıyla, öğrencilerini, Çıldır Gölü\'nün buzla kaplanan yüzeyi üzerinde şampiyonalara hazırlıyor. Spor salonunda eğittiği öğrencilerine, kış aylarında yüzeyi 45 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü\'nün üzerinde 10 günde bir antrenman yaptıran Bayraktar\'ın bugüne kadar yetiştirdiği yüzü aşkın sporcu çeşitli müsabakalardan 8\'i altın olmak üzere 15 madalya ile döndü.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
-Yönetim UEFA ile yarın olan toplantısı için bugün Cenevre’ye gidecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
- Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edilecek.
Spor Toto Süper Lig\'de 25. haftanın hakemleri açıklanacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
- Son 16 Turu -
21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
21.00 CSKA Moskova - Lyon
21.00 Borussia Dortmund - Salzburg
21.00 Milan - Arsenal
23.05 Lazio - Dynamo Kiev
23.05 Marsilya - Athletic Bilbao
23.05 RB Leipzig - Zenit
23.05 Sporting Lisbon - Viktoria Plzen
SPOR TOTO 1. LİG
16.00 Altınordu - İstanbulspor
19.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor
BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi -
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX
- Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final -
18.00 Hatay BŞB - ESBVA LM
21.00 Reyer Venezia - Mersin BŞB
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
16.00 Fenerbahçe - Bursa BŞB
GÜREŞ
U23 Türkiye Şampiyonası, bugün Erzurum\'da start alacak. Şampiyona 11 Mart\'ta sona erecek