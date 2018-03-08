8 Mart Perşembe DHA SPOR gündemi

(Özel) GALATASARAY\'IN ESKİ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, UEFA KONUSUNDA YENİ YÖNETİMİ UYARDI

Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Özbek, \"Galatasaray\'ı yaralayacak tek şey, uygulanamayacak bir planın UEFA\'ya verilmesi\"

\"UEFA\'ya Galatasaray\'ın geleceği hakkında yeteri kadar bilgi verdik\"

\"Hiçbir kulüp ve sporcuyla problemimiz olmaması gerekiyor\"

\"UEFA\'ya elimiz kuvvetli gidiyoruz\"

\"Bu kadar kasa kolaylığı yapmış bir yönetim, 50 bin lirayı niye ödemesin?\"

(Özel) BUZLA KAPLI ÇILDIR GÖLÜ\'NÜN ÜZERİNDE MİLLİ TAKIMA SPORCULAR YETİŞTİRİYOR

Ardahan\'dan 42 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul\'a göç eden güreş antrenörü Zeki Bayraktar (54) yeniden döndüğü memleketinde açtığı güreş, atletizm ve jimnastik kurslarıyla, öğrencilerini, Çıldır Gölü\'nün buzla kaplanan yüzeyi üzerinde şampiyonalara hazırlıyor. Spor salonunda eğittiği öğrencilerine, kış aylarında yüzeyi 45 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü\'nün üzerinde 10 günde bir antrenman yaptıran Bayraktar\'ın bugüne kadar yetiştirdiği yüzü aşkın sporcu çeşitli müsabakalardan 8\'i altın olmak üzere 15 madalya ile döndü.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

-Yönetim UEFA ile yarın olan toplantısı için bugün Cenevre’ye gidecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edilecek.

Spor Toto Süper Lig\'de 25. haftanın hakemleri açıklanacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

- Son 16 Turu -

21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

21.00 CSKA Moskova - Lyon

21.00 Borussia Dortmund - Salzburg

21.00 Milan - Arsenal

23.05 Lazio - Dynamo Kiev

23.05 Marsilya - Athletic Bilbao

23.05 RB Leipzig - Zenit

23.05 Sporting Lisbon - Viktoria Plzen

SPOR TOTO 1. LİG

16.00 Altınordu - İstanbulspor

19.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor

BASKETBOL

- THY Avrupa Ligi -

20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX

- Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final -

18.00 Hatay BŞB - ESBVA LM

21.00 Reyer Venezia - Mersin BŞB

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

16.00 Fenerbahçe - Bursa BŞB

GÜREŞ

U23 Türkiye Şampiyonası, bugün Erzurum\'da start alacak. Şampiyona 11 Mart\'ta sona erecek