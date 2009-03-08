8 Mart fırsatları

Bugün kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları güzellik salonlarında, kafelerde ve mağazalarda çeşitli indirimler bekliyor



-Haagen Dazs, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadınlara dondurma ikram ederek kutluyor. Gün boyunca Haagen Dazs Cafe’lerde dondurma ya da tatlı alan kadınlara diledikleri bir top dondurma sunulacak. Kampanya markanın Bağdat Caddesi, İstinye Park, Kanyon ve Palladium şubelerinde uygulanacak.



-Este World Estetik ve Güzellik Merkezleri kadınlara üç gün boyunca yüzde 50 indirim uygulayacak. 9-10-11 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya dahil hizmetler masaj, cilt bakımı, ozon terapi ve ozon sauna.



-İstanbul Modern Sanat Müzesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün kadın ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunuyor. Müzeyi ziyaret eden kadınlar “Gölgeye Övgü”, “Safkan Yansımalar” ve “Modern Deneyimler” sergilerini gezebilecek.



ARMED Estetik&Güzellik Merkezi “Gününüz bir olsa da güzelliğiniz daim olsun” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde vücut, cilt bakımı, lazer epilasyon, anti aging, kalıcı makyaj, protez tırnak, zayıflama ve selülitlerden kurtulma uygulamalarında yüzde 20 indirim var. Birden fazla hizmet alanlara ücretsiz bakımlar hediye ediliyor. Kampanya mart ayı boyunca devam edecek.



8 Mart etkinlikleri



8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Gün dolayısıyla değişik kurum ve kuruluşlarca türlü etkinlikler düzenlenecek.



- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye Engelliler Vakfı'nın (TÜREV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak. (Saat: 13.00)



- Dünya Kadınlar Günü'nde girişimci kadınlar Ankara'da buluşacaklar.



- Girişimci iş kadınlarının TOBB Kadın Girişimciler Kurulu istişare toplantısında biraraya gelmeleri çerçevesinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, TOBB-ETÜ'de basın toplantısı düzenleyecekler. (Saat: 11.00)



- Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Adana'da, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' nedeniyle düzenlenen toplantıya katılacak. (Saat: 10.00)

