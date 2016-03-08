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Yaşam

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağrı...

"Taksim'de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz"

08 Mart 2016 02:27

İstanbul Feminist Kolektif'i, bütün kadınlara ve trans bireylere bugün gerçekleşecek olan 14. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılım çağrısı yaptı. Yürüyüşte 'patriyarkaya', heteroseksizme ve kapitalizme karşı' ses çıkartılacak

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart için 14 yıldır düzenlenen yürüyüş bu yıl da saat 19.00’da Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde başlayacak. İstanbul Feminist Kolektif'i yazılı yaptığı açıklamada kadınlara ve trans bireylere şu çağrıda bulundu: 

14 yıldır her 8 Mart'ta feministler olarak, ‘patriyarkaya’, kapitalizme ve heteroseksizme karşı sesimizi yükseltmek için Taksim'de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz. Hayatlarımıza yöneltilen saldırıların eksilmediği, hayatlarımızı savunmaya devam ettiğimiz bir yılın ardından bu 8 Mart'ta da erkek egemenliğine isyanımızı ve feminist dayanışmamızı yükselteceğiz.

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