8 maçta 23 gol vardı

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Antalyaspor-Fenerbahçe:1-1

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Galatasaray-Gençlerbirliği:2-1

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Trabzonspor-Bursaspor:1-0

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Konyaspor-Eskişehirspor:1-2

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G.Antepspor-Kocaelispor:5-2

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İstanbul B.-Kayserispor:1-0

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Denizlispor-Ankaraspor: 2-0

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İlk gol başkentten



İlk gol haberini vermek için çok fazla beklemedik...



Bu golü birdir bir şeklinde yorumlamak sanıyorum abartı olmayacak...

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında henüz birinci dakikada Bobo ile geçmeyi başardı: 0-1



Geçtiğimiz hafta devraldığı liderlik koltuğunu son haftaya kadar bırakmak istemeyen Kartal, erken bulduğu golle oldukça önemli bir avantaj yakalamıştı...



Sivasspor'un haftayı 3 puanla kapatması bu maçın heyecanını daha da arttırmıştı..



Diğer taraftan Ankaragücü ligde kalma mücadelesi veriyordu ve onların da puan kaybetmeye tahammülleri yoktu...



Goller arka arkaya geldi...



Antep'e bağlanıyoruz..

İkinci gol haberi Antep'ten geldi. Erman Özgür'ün 7. dakikada golüyle G.Antepspor, Kocaelispor karşısında öne geçmeyi başardı: 1-0



Denizli'ye bağlanıyoruz...

Denizlispor 16. dakikada Wechley'in golüyle Ankaraspor karşısında öne geçmeyi başardı: 1-0



Yeniden Ankara'ya bağlanıyoruz...

Bu kez Ankaragücü Iglesias ile golü bulan ekip oldu.

Ve bu kritik karşılaşmada ev sahşbş ekip Beşiktaş karşısında eşitliği yakalamış oldu: 1-1



Tekrar Denizli'deyiz...

Denizlispor, Ankaraspor karşısında ikinci golü Bangura ile buldu: 2-0



Ankara'dayız...

Beşiktaş, Alman panzeri Enrst'in muhteşem golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2



Bir penaltı bir de kırmızı kart...



Büyükşehir Belediyesi önce 22. dakikada İbrahim Akın ile bir penaltıdan yararlanamadı, 25. dakikada Tijikuzu'nun kırmızı kartla oyun dışına alınmasıyla da 10 kişi kaldı..



İstanbul Olimpiyat Stadı'ndan ayrılmıyoruz...

31. dakikada 10 kişi oynayan Büyükşehir B., Kayserispor karşısında Metin ile golü buldu: 1-0



Antepte'yiz...

Kocaelispor, eşitlik sayısını Julio Cesar ile buldu: 1-1



İlk yarıda G.Saray-Gençlerbirliği, Antalyaspor-F.Bahçe, Trabzonspor-Bursaspor ve Konyaspor-Eskişehirspor maçlarından gol haberi gelmediği için şu ana kadar kendilerinden behsedemedik, lakin o maçları da takip etmekteydik...



İlk yarılar sona erdiğinde Beşiktaş'ın liderliği yeniden ele geçirdiğini, Denizlispor ve İstanbul B.B.'nin düşme hattında biraz olsun nefes aldıklarını söylemek mümkündü...



İlk yarı sonundaki son lafımızı edelim:

8 karşılaşmanın ilk yarısında toplam 8 gol izledik efendim..



Ve ikinci yarılar...



İkinci yarının ilk gol haberi Konya'dan geldi...

49'da Veysel'in golüyle ev sahibi Konyaspor, Eskişehirspor karşısında öne geçti: 1-0



Antep'teyiz...

G.Antespor yeniden öne geçti. Ev sahibi G.Antepspor, Kocaelispor karşısında Beto ile üstünlüğü yakaladı: 2-1



İstanbul'dayız...

Galatasaray, 62. dakikada Gençlerbirliği karşısında Kewell ile öne geçmeyi başardı: 1-0



Yeniden Antep'teyiz...

Ev sahibi Gaziantepspor'da, Beto kendisinin ikinci, takımının 3. golüyle iki farklı üstünlüğe taşıdı maçı: 3-1



Bir kez daha İstanbul'dayız...

Galatasaray golleri arka arkaya buldu...

Barış takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan isim oluyor: 2-0



Ve nihayet Antalya'dayız...

Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbhaçe karşısında 72. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu dakikada takımına üstünlük sayısını getiren ism Hakan oldu: 1-0



Konya'dayız..

Eskişehirposr Batuhan ile eşitlik golünü bulan isim oldu: 1-1



Antalya'dayız...

Fenerbahçe 75'te Lugano ile eşitliği yakalıyor: 1-1



Bir kez daha Antep'teyiz...

Gaziantepsor'da goller yağmur gibi geliyordu...

Ev sahibi takım Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle farkı üçe çıkarttı: 4-1



Konya'da bir gol daha...

Eskişehirspor 78. dakikada Engin ile öne geçmeyi başardı: 1-2



Başkentteyiz...

Beşiktaş Bobo ile farkı ikiye çıkartmayı başardı ve oldukça rahat bir nefes aldı: 1-3



İstanbul'dayız...

Gençlerbirliği, skoru belirleyen golü 90. dakikada buldu: 2-1



Ve son anda da olsa Trabzonposr'dayız...

Karadeniz temsilcisi 90+6'da Bursaspor karşısında Gökhan ile öne geçmeyi başardı: 1-0



Son söz Antep'te söylendi...

İki takım karşılıklı buldukları goller maçın skor sayısını arttırdılar: 5-2



32. hafta sonunda oluşan puan durumu:



İlk gol haberini vermek için çok fazla beklemedik...Bu golüşeklinde yorumlamak sanıyorum abartı olmayacak..., Ankaragücü karşısında henüz birinci dakikadaGeçtiğimiz hafta devraldığı liderlik koltuğunu son haftaya kadar bırakmak istemeyen Kartal, erken bulduğu golle oldukça önemli bir avantaj yakalamıştı...Sivasspor'un haftayı 3 puanla kapatması bu maçın heyecanını daha da arttırmıştı..Diğer taraftan Ankaragücü ligde kalma mücadelesi veriyordu ve onların da puan kaybetmeye tahammülleri yoktu...İkinci gol haberi Antep'ten geldi. Erman Özgür'ün 7. dakikada golüyle G.Antepspor, Kocaelispor karşısında öne geçmeyi başardı: 1-0Denizlispor 16. dakikada Wechley'in golüyle Ankaraspor karşısında öne geçmeyi başardı: 1-0Bu kez Ankaragücü Iglesias ile golü bulan ekip oldu.Ve bu kritik karşılaşmada ev sahşbş ekip Beşiktaş karşısında eşitliği yakalamış oldu: 1-1Denizlispor, Ankaraspor karşısında ikinci golü Bangura ile buldu: 2-0Beşiktaş, Alman panzeri Enrst'in muhteşem golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2Büyükşehir Belediyesi önce 22. dakikada İbrahim Akın ile bir penaltıdan yararlanamadı, 25. dakikada Tijikuzu'nun kırmızı kartla oyun dışına alınmasıyla da 10 kişi kaldı..31. dakikada 10 kişi oynayan Büyükşehir B., Kayserispor karşısında Metin ile golü buldu: 1-0Kocaelispor, eşitlik sayısını Julio Cesar ile buldu: 1-1İlk yarıda G.Saray-Gençlerbirliği, Antalyaspor-F.Bahçe, Trabzonspor-Bursaspor ve Konyaspor-Eskişehirspor maçlarından gol haberi gelmediği için şu ana kadar kendilerinden behsedemedik, lakin o maçları da takip etmekteydik...İlk yarılar sona erdiğinde Beşiktaş'ın liderliği yeniden ele geçirdiğini, Denizlispor ve İstanbul B.B.'nin düşme hattında biraz olsun nefes aldıklarını söylemek mümkündü...İlk yarı sonundaki son lafımızı edelim:49'da Veysel'ingolüyle ev sahibi Konyaspor, Eskişehirspor karşısında öne geçti: 1-0G.Antespor yeniden öne geçti. Ev sahibi G.Antepspor, Kocaelispor karşısında Beto ile üstünlüğü yakaladı: 2-1Galatasaray, 62. dakikada Gençlerbirliği karşısında Kewell ile öne geçmeyi başardı: 1-0Ev sahibi Gaziantepspor'da, Beto kendisinin ikinci, takımının 3. golüyle iki farklı üstünlüğe taşıdı maçı: 3-1Galatasaray golleri arka arkaya buldu...Barış takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan isim oluyor: 2-0Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbhaçe karşısında 72. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu dakikada takımına üstünlük sayısını getiren ism Hakan oldu: 1-0Eskişehirposr Batuhan ile eşitlik golünü bulan isim oldu: 1-1Fenerbahçe 75'te Lugano ile eşitliği yakalıyor: 1-1Gaziantepsor'da goller yağmur gibi geliyordu...Ev sahibi takım Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle farkı üçe çıkarttı: 4-1Eskişehirspor 78. dakikada Engin ile öne geçmeyi başardı: 1-2Beşiktaş Bobo ile farkı ikiye çıkartmayı başardı ve oldukça rahat bir nefes aldı: 1-3Gençlerbirliği, skoru belirleyen golü 90. dakikada buldu: 2-1Karadeniz temsilcisi 90+6'da Bursaspor karşısında Gökhan ile öne geçmeyi başardı: 1-0İki takım karşılıklı buldukları goller maçın skor sayısını arttırdılar: 5-2

Hani "derler ya, işte o hesap!Bu nedenle Nazım'dan açalım sözü, Angina Pektoris (göğüs ağrısı) alsın sazı...Nazım Hikmet'inadlı şiiri geliyor insanın aklına; böylesi futbol akşamlarında...Sekiz karşılaşmanın aynı anda başlayıp, aynı anda bitmesi planlandığında...Nazım şöyle diyor ya şiirinde, "...Bu futbol gecesinde kalbimiz, İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Trabzon'da, Antalya'da, Antep'te, Denizli'de '' attı... Şimdi bu muhteşem kalp atışlarını bir kez daha yaşama zamanı...Tam 8 karşılaşmanın heyecanını, zirvenin-düşme hattının stresini hep birlikte bu sütunlarda '' yaşayacağız...Her maç ayrı bir keyif, her maç ayrı bir coşku olacak bu futbol gecesinde...İşte futbol gecemiz: