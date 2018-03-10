8 köy daha TSK'nın kontrolüne geçti; Afrin'e hakim tepelere ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Suriye’nin batısında yer alan Afrin’e yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Cinderes, Şeran ve Bülbül güzergahında bulunan 8 köyün daha kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Son ele geçirilen noktalarla birlikte TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştığı bildirildi

TSK, ÖSO birlikleri ile birlikte 20 Ocak'ta, YPG denetiminde bulunan Suriye Afrin bölgesine Zeytin Dalı Harekâtı başlattı.

Son günlerde hız kazanan operasyonlarda Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan 8 köyün daha yoğun çatışmaların ardından TSK'nın kontrolüne geçtiği bildirildi.

DHA, Afrin yakınlarındaki Bülbül güzergahında bulunan El Tıfle, Huran, Şeran hattındaki Kefr Ram, Guret, Gulag Sağire ve Cinderes hattındaki Zilaga, Kaan, Kefr Ziten köyleri ile Halidiye tepesinin yaşanan yoğun çatışmaların ardından TSK'nın denetimine geçtiğini duyurdu.

Havadan ve karadan sürdürülen operasyonlarda TSK, bugün ele geçirilen 8 köyle ile birlikte YPG’nin kontrolündeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 136'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 172 bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

Bugün alınan köylerle birlikte TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştığı bildirildi. Ele geçirilen tepelerin kent merkezine bir kaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Mersin'de partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, 850 kilometrelik bir alanın kontrolünün TSK'nın denetimine geçtiğini açıklayıp hedefin 2 bin kilometrekare olduğunu söyledi. Erdoğan, operasyonda "Bu sabah itibarıyla 3195 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulunup "Afrin'e doğru ilerliyoruz" dedi.