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8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

20 Kasım 2021 09:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu.

Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 bin istiklal madalyası var

1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra  Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.

Recep Tayyip Erdoğanİstiklal Madalyası
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