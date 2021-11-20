8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu.

Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 bin istiklal madalyası var

1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.