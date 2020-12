8 kişi pozitif çıktı; fabrikada temaslı işçilerin çalışmaya zorlandığı iddia edildi

İzmir’deki Papix Plastik’te 8 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Buna rağmen fabrika yönetiminin işçileri çalıştırmaya devam ettirdiği belirtildi. İşçiler, “Ölmek istemiyoruz, fabrikanın bir an önce durması gerekiyor” dedi.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Papix Plastik Sanayi & Ticaret A.Ş.’de, farklı birimlerde çalışan 6 işçinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin tüm işçilere test yapmasının ardından 2 kişinin daha Covid-19’a yakalandığı anlaşıldı. Öte yandan fabrika yönetiminin fabrikayı karantinaya almadığı, daha ikinci testler bile yapılmadan işçileri fabrikada çalıştırmaya devam ettirdiği ileri sürüldü.

Fabrikada çalışan bir işçi BirGün’e yaptığı açıklamada, “8 arkadaşımız şu an hasta. Biz onlarla temas ettik. Belki bizde şu an belirti gözükmüyor; ama 2 gün sonra gözükmeyeceğini bilemeyiz. Ailemle temas ediyorum, korkuyorum. Burada yüzlerce işçi çalışıyor. Sürekli temas halindeyiz. Nasıl temasta olmayalım… Ekipler, fabrikanın karantinaya alınması gerektiğini ifade ettiler ama yönetim herkesin işe gelmesini istiyor. Canımızın patronlar tarafından hiçbir önemi yok. Diğer fabrikalarda ölen arkadaşlarımız oluyor. Yönetim hayatımızı hiçe sayıyor. Biz ölmek istemiyoruz. Fabrikanın bir an önce karantinaya alınması gerekiyor” diye konuştu.

Bir diğer işçi de şunları söyledi: “Koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarımız oldu. Bize test yaptılar temaslı olduğumuz için. İlk etapta negatif çıktı; ama bir daha test yapacaklarını söylediler. Yönetim ise bizi karantinaya almadı. İşe gelmemiz gerektiğini söyledi. Geliyoruz. Ben her gün 2 aktarma yaparak işe geliyorum. Virüs varsa vücudumda bilemiyorum. Elimden geldiğince kimseyle temas etmemeye çalışıyorum. Eşimi ve çocuklarımı anneme gönderdim. Evde tek kalıyorum. Elimden bu kadarı geliyor. Bir an önce fabrikamızın karantinaya alınması gerekiyor.”

HES kodu şartı

Fabrikalarda vakaların artmasıyla İzmir Valiliği, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin HES kodu almasını zorunlu kılmıştı. HES kodunun personelin bilgi sistemine işlenmesi ve işçilerin HES kodu sorgulandıktan sonra işyerlerine girişlerine izin verilmesi karara bağlamıştı.