8 kiloluk tümöründen Türkiye'de kurtuldu

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) AZERBAYCAN\'da yaşayan ve boynunda 8 kiloya yakın bir büyüklükte tümör olan 35 yaşındaki Mikail Mustafayev üç defa Azerbaycan ve başka ülkelerde ameliyat olduktan sonra Türkiye\'ye geldi. Mustafayev, Türkiye\'de 7 saat süren bir ameliyatın ardından tümöründen kurtuldu.

Tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktığını belirten Mustafayev, çok mutlu olduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Boynumda şişlik oluşunca doktora gittim. Azerbaycan\'da doktorlar kanser teşhisi koydu. Kemoterapi verildi ve ameliyat oldum ancak düzelme olmadı. Son yedi ayda tümörüm hızla büyüdü. Geceleri yatamıyordum, yürüyemiyordum, kıyafetlerimi giyerken bile zorluk çekiyordum. Doktorlarımın da önerisiyle Türkiye\'ye geldim. Çok şükür iyiyim. Doktorlara çok teşekkür ediyorum.\"

5 KİŞİLİK UZMAN EKİBİ YER ALDI

Yaklaşık 8 kilo ağırlığına ulaşan tümör ameliyatını göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. C. Asım Kutlu, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mete Karatay ve Yrd. Doç. Dr. İdris Sertbaş, KBB uzmanı Doç. Dr. Mehti Şalvız ve plastik cerrahi uzmanı S. Cenk Şen\'den oluşan 5 kişilik bir uzman ekibi gerçekleştirdi.

\"ETRAFA KOKU YAYMAYA BAŞLAMIŞTI\"

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. C. Asım Kutlu hastanın sol omzundaki tümörün başından iki katı büyüklükte haldeyken hastanın başvurduğunu ve tümörün çürüyerek etrafına koku yaymaya başladığını belirtti ve şunları dedi: \"Tümör yeteri kadar beslenemediği için orada doku harabiyeti ve ciddi iltihaba neden olmuştu. Genel durumu oldukça kötüydü. Baş ve omuz hareketleri ileri derecede kısıtlıydı. Sol koluna giden sinirler etkilendiği için sol kolunu hareket ettiremiyordu. Tümöre bağlı olarak gelişen iltihap nedeniyle çevresine de yayılan bir koku vardı. Tümör genel beslenmesini ve hareketlerini de etkiliyordu ve dramatik bir tablo vardı. Görüntülemeleri yaptık, ameliyat olabileceğine karar verildi. Raporlarından öğrendiğimiz kadarıyla nisan ayında yaklaşık 4 cm olan kitle hızla büyümüş ve ameliyata bu nedenle yanaşılmamış. Ameliyat edilmediğinden tümör büyümüş ve ameliyattan kaçınılmış. Bize geldiğinde hemen hemen hiçbir doktor arkadaşımızın görmediği tablo ile karşı karşıyaydık.\"

\"TÜMÖR DIŞA DOĞRU BÜYÜMÜŞTÜ\"

Tümörün dışa doğru büyüdüğünü ve bunun çok fazla görülmediğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kutlu, \"Tümörün ağırlığı 7-8 kilogram kadardı. Boyundan geçen pek çok siniri de etkilemişti, o sebeple sesi kısık çıkıyor, artık öyle olacak. Bizim için önemli olan tümörün olabildiğince temizlenmesiydi, yaptığımız için çok mutluyuz. Bize geldiğinde hasta hiçbir tedavi alamayacak durumdaydı, cerrahi tedavi dışında. Şimdi tedavi alabilecek hale geldi. Daha önce ışın tedavisi aldığı için ışın aynı tedaviyi alamayacak ancak kemoterapi alacak. Tümörün ışın tedavisine nasıl yanıt vereceği önemli. Eğer iyi yanıt verirse uzun yıllar şifa bulabileceğini tahmin ediyoruz. Eğer ilaç tedavisine yanıt vermezse tümörün yeniden nüks etme ihtimali de var\" dedi.

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