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Spor

8 Kartal yuvadan uçabilir

Beşiktaş’ta sezon sonunda 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

17 Ekim 2014 10:26

Beşiktaş’ta Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Ersan Gülüm, Atiba Hutchinson, Tomas Sivok, Filip Holosko, Uğur Boral ve Veli Kavlak’ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Siyah beyazlı yönetim bu isimlerden bazılarıyla yollarını ayıracak.

Takımın bel kemiği haline gelen Atiba başta olmak üzere, kaleci Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Ersan Gülüm, Tomas Sivok, Filip Holosko, Atiba Hutchinson, Uğur Boral ve Veli Kavlak’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2015’te bitecek. Siyah beyazlılar bu isimlerden bazılarıyla yollarını ayıracak.

Halen Çaykur Rizespor’da kiralık oynayan Holosko’ya yeni bir sözleşme önerilmesi beklenmiyor. “Oynamak için silah mı çekelim” diyen ve o günden beri 18’e de giremeyen Uğur Boral da gözden düşmüş görünüyor.

 

Yıllık toplam maliyet 7 milyon Euro

 

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, gelecek yıl 32’sine basacak olan tecrübeli stoper Sivok’un akıbeti ise belirsiz. Çek Milli Takımı’nda da forma giyen Sivok’un yerine alınan Franco’nun formayı kolay kolay bırakmayacağı düşünülürse Kartal, Çek oyuncudan vazgeçebilir. Buna karşın, Atiba, Pektemek, Ersan, Veli ve Cenk’e ise yeni sözleşme önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan 8 futbolcunun da yıllık ücretleri düşünüldüğünde Kara Kartal’a çok fazla yük oldukları söylenemez. 8 futbolcunun yıllık toplam maliyeti 7 milyon Euro’yu buluyor.

 

8 futbolcunun yıllık maliyeti

 

FUTBOLCU         YILLIK ÜCRET     MAÇ BAŞI

ATIBA         1.000.000 10.000      

CENK          520.000     3.500

PEKTEMEK 950.000     15.000

ERSAN       750.000     12.000

SIVOK        1400.000  -

UĞUR        700.000     10.000      

VELİ  600.000     15.000

HOLOSKO  1.100.000 -

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